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Межгосударственные отношения России и Мьянмы

Межгосударственные отношения России и Мьянмы - РИА Новости, 09.05.2025

Межгосударственные отношения России и Мьянмы

Дипломатические отношения между СССР и Бирмой (с 1989 года - Республика Союз Мьянма) были установлены 18 февраля 1948 года. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:41:00+03:00

2025-05-09T00:41:00+03:00

2025-05-09T00:41:00+03:00

справки

мьянма

россия

нейпьидо

мин аун хлайн

владимир путин

сергей лавров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Дипломатические отношения между СССР и Бирмой (с 1989 года - Республика Союз Мьянма) были установлены 18 февраля 1948 года.Советский Союз оказал этой стране существенную техническую и материальную помощь. В частности, были построены технологический институт и гостиница в Янгоне, госпиталь в городе Таунджи. В 1955 году и в 1960 году Бирму посещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С 1970-х годов двусторонние связи активностью не отличались.В декабре 1991 году Мьянма признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. Российско-мьянманские связи носят традиционно дружественный характер. Их последовательное продвижение – один из приоритетов внешней политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важный фактор обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития. 19 мая 2016 года "на полях" юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Сочи состоялась беседа президента России Владимира Путина с занимавшим в то время пост президента Мьянмы Тхин Чжо, в ходе которой стороны констатировали заинтересованность в дальнейшем продвижении всего комплекса двусторонних отношений. 26 апреля 2019 года в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай) состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с государственным советником Республики Союз Мьянма Аун Сан Су Чжи. Мощный импульс активизации всего комплекса двусторонних связей придала встреча президента России Владимира Путина с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Временного правительства, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном "на полях" VII Восточного экономического форума 7 сентября 2022 года на острове Русский (Приморский край), в ходе которой был подтвержден обоюдный настрой на укрепление многопланового российско-мьянманского взаимодействия и намечены приоритетные направления совместной работы в практических областях. 4 марта 2025 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию с официальным визитом.В рамках визита состоялась встреча Мин Аун Хлайна с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Мьянманские партнеры выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Нейпьидо не признает нелегитимные западные антироссийские санкции.В ООН и на других многосторонних площадках Россия проводит линию на обеспечение сбалансированного и не политизированного обсуждения ситуации в Мьянме в связи с действующим в стране с февраля 2021 года чрезвычайным положением, выступает за поиск конструктивных форм международного содействия этой стране без вмешательства в ее внутренние дела. РФ способствует подключению Мьянмы к интеграционным объединениям и механизмам многостороннего сотрудничества в Евразии. Оказывает поддержку усилиям Нейпьидо по получению статуса партнера по диалогу ШОС (май 2023 года), подписанию меморандума о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией (июнь 2023 года). Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.10 июня 2019 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром по делам Государственного советника Мьянмы Чжо Тин Свейем, находящимся в России с рабочим визитом.3 августа 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Мьянму, где был принят председателем Государственного административного совета, премьер-министром Временного правительства Мин Аун Хлайном, а также провел переговоры с министром иностранных дел Вунна Маун Лвином. 14 сентября 2023 года в Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем.5 марта 2025 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел краткую встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем, который сопровождал председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в ходе его официального визита в Россию.Осуществляются парламентские визиты. 1-7 декабря 2024 года состоялся визит в Мьянму делегации Госдумы РФ во главе с заместителем ее председателя Шолбаном Кара-оолом. Парламентариев сопровождала группа представителей деловых кругов. 3 декабря в Нейпьидо российская делегация была принята председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Депутаты также встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем, заместителем премьер-министра, министром транспорта и коммуникаций Мья Тун У, министром по делам религии и культуры Мьянма Тин У Львином, председателем Союзной избирательной комиссии Мьянмы Ко Ко. Налажены контакты между различными министерствами и ведомствами.22 марта 2023 года генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые посетил с рабочим визитом Мьянму. По итогам его переговоров с министром по правовым вопросам, генеральным прокурором Мьянмы Тидой У был подписан Меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой РФ и Министерством по правовым вопросам Мьянмы. В рамках визита генпрокурор РФ также провел встречу с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, главнокомандующим Вооруженными Силами Мьянмы Мин Аун Хлайном. 5 декабря 2023 года в ходе визита секретаря Совета безопасности России (2008-2024) Николая Патрушева в Мьянму состоялась его переговоры с советником по национальной безопасности, министром внутренних дел Мьянмы Яр Пье. Также Патрушев был принят председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. По итогам визита был подписан Меморандум о взаимодействии силовых ведомств двух государств. В июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума министр экономического развития России Максим Решетников провел встречу с делегацией Мьянмы во главе с вице-премьером, министром транспорта и связи Мья Тхуном и министром инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо.В феврале 2025 года российская делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым посетила с официальным визитом в Нейпьидо, где министр провел переговоры с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. В марте 2025 года замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром Мин Аун Хлайном и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество.Между двумя государствами наблюдается рост торгово-экономических отношений.По итогам января-ноября 2024 года товарооборот России и Мьянмы вырос на 40%, почти в 1,5 раза – за счет расширения ассортимента экспорта и импорта.Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, Мьянма в Россию – рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь. В 2024 году российские компании увеличили закупки риса, фруктовых джемов и пюре, в 2025 году планируют нарастить импорт чая и кофе. РФ готова наращивать объемы поставок лекарств и расширять их ассортимент. Есть возможности для экспорта товаров и услуг в сфере IT и телекоммуникаций, а также заинтересованность в продвижении российских автомобилей в Мьянме.С августа 2014 года действует Межправительственная российско-мьянманская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее пятое заседание прошло 23 февраля 2025 года в Нейпьидо. Развивается сотрудничество между Банком России и Центральным банком РСМ по вопросам создания независимой двусторонней финансово-расчетной инфраструктуры. По линии АО "Национальная система платежных карт" и Мьянманского платежного союза ведется работа по организации приема российских карт "Мир" в Мьянме.Мьянма заинтересована в поставках из России энергоносителей, включая сжиженный природный газ, расширении участия российских компаний в добыче нефти и газа на территории Мьянмы (в настоящее время здесь работает компания Башнефть). Перспективные направления сотрудничества обсуждались по линии профильных ведомств "на полях" XXVII Петербургского международного экономического форума (14-17 июня 2023 года) и VIII Восточного экономического форума (10-13 сентября 2023 года). Приступил к работе Совместный рабочий комитет на уровне заместителей министров энергетики. В июле 2024 года состоялось первое заседание Российско-Мьянманской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики. Активно развивается сотрудничество в области мирного атома. В июле 2022 года в Москве были подписаны два меморандума о взаимопонимании между Росатомом и министерством науки и технологий Мьянмы. В документах оговаривалось сотрудничество в обучении и подготовке кадров для атомной энергетики и формирование позитивного общественного мнения об атомных технологиях в Мьянме.6 февраля 2023 года страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. В его рамках стороны будут вести работу по реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы. В марте 2025 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности.Госкорпорация "Росатом" сообщила, что мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт.В феврале 2023 года также состоялось открытие Информационного центра по атомным технологиям (ИЦАТ) в Янгоне. Он создан для просвещения населения Мьянмы в области атомных технологий, радиационной безопасности и инноваций. Центр позволит вывести на новый уровень подготовку кадров, необходимых для развития атомной отрасли в стране.В апреле 2023 года "Новавинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике) и Primus Advanced Technologies подписали дорожную карту по сотрудничеству. Стороны договорились построить в Мьянме ветропарки общей мощностью 172 МВт.Важное значение придается восстановлению в Мьянме при участии Тяжпромэкспорта чугуноплавильного завода в городе Пангпет (Шанская область). Завод должен обеспечить выпуск до 200 тысяч тонн чугуна в год. При этом будет применяться российская технология "Ромелт", она позволит эффективно перерабатывать руды с малым содержанием железа. В настоящее время его готовность оценивается российскими специалистами на уровне примерно 60%. Развиваются связи в области сельского хозяйства. 4 сентября 2024 года Фонд РК-Инвестиции, министерство сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы и министерство кооперативов и сельского развития Мьянмы в рамках Восточного экономического форума подписали трехсторонний Меморандум о деловом и техническом сотрудничестве в аграрном секторе. Его цель – получение от мьянманской стороны разрешения на ввоз удобрений из России для проведения масштабного сельскохозяйственного эксперимента, их сертификацию и разрешение на их применение и продажу в Мьянме. Также мьянманская сторона обязуется оказывать содействие в реализации продукции будущего предприятия по производству стимуляторов роста растений. Успешно развивается военно-техническое сотрудничество.В июне 2016 года Россия и Мьянма заключили соглашение о военном сотрудничестве. Оно предусматривало обмен информацией по вопросам международной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, развитие отношений в области военной медицины, истории, топографии, гидрографии и пр. За последние годы Россия поставила Мьянме порядка 30 единиц истребителей МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, десятки вертолетов Ми-35П, Ми-24 и Ми-17. Система ПВО страны также оснащена российскими средствами радиолокации и зенитными ракетными комплексами, такими как "Печора-2М".По итогам визита в Мьянму в январе 2021 года министра обороны РФ (2012-2024) Сергея Шойгу были подписаны два оборонных контракта на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", радиолокационных станций и партии беспилотников "Орлан-10Е". Также было заключено соглашения в области безопасности полетов авиации.Подразделения ВС Мьянмы регулярно принимают участие в совместных мероприятиях боевой подготовки и конкурсной программе Армейских международных игр. В 2020 году военные Мьянмы в составе международного контингента войск участвовали в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". С 2000 года работает Российско-мьянманская смешанная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере обучения и подготовки кадров.В ведущих вузах России, прежде всего технических, получили высшее образование в общей сложности свыше семи тысяч граждан Мьянмы.Осуществляется работа по продвижению в Мьянме русского языка и культуры. В настоящее время русский язык преподается на факультетах иностранных языков в двух университетах страны. 9 сентября 2023 года в городе Мандалай на базе Мандалайского университета иностранных языков открылся Центр открытого образования и обучения на русском языке под эгидой Алтайского государственного гуманитарного педагогического университета им. В.М. Шукшина. За время его работы более 600 местных жителей бесплатно изучили русский язык и культуру России.В феврале 2025 года в Нейпьидо был подписан меморандум о взаимопонимании между Алтайским государственным педагогическим университетом (АлтГПУ), Мандалайским университетом иностранных языков и Янгонским университетом иностранных языков. В АлтГПУ проводятся бесплатные вебинары для мьянманских преподавателей и студентов, а также их стажировки. В планах – создание в республике совместной общеобразовательной школы, а также расширение преподавания русского языка по программе "Российский учитель за рубежом".Активную деятельность ведет Общество дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма. Россия оказала помощь Мьянме после сильного землетрясения в конце марта 2025 года. Российская группировка спасателей работала в одном из наиболее пострадавших районов государства, в Мандалае и его окрестностях. Был развернут полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям, с населением работали психологи МЧС России. В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.Активизируется сотрудничество в области туризма. В сентябре 2023 года "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. В мае 2024 года были запущены первые организованные туры в Мьянму.

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справки, мьянма, россия, нейпьидо, мин аун хлайн, владимир путин, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кпсс, миг-29, як-130, ми-24