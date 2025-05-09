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На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:19 09.05.2025 (обновлено: 17:18 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/delegatsii-2015946395.html
На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций
На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций - РИА Новости, 09.05.2025
На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций
Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:19:00+03:00
2025-05-09T17:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле."Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
москва
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Главы иностранных делегаций прибывают в Кремль
Главы иностранных делегаций и почетных гостей прибывают в Московский Кремль на парад Победы
2025-05-09T10:19
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PT5M37S
Последние приготовления к параду на Красной площади
На Красной площади в Москве идут последние приготовления к параду, до которого осталось всего полтора часа. Прямая трансляция будет доступна в нашем канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле.
2025-05-09T10:19
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PT5M37S
На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций

На параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле.
"Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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