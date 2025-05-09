https://ria.ru/20250509/delegatsii-2015946395.html

На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций

На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций - РИА Новости, 09.05.2025

На Красной площади присутствуют 29 глав иностранных делегаций

Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:19:00+03:00

2025-05-09T10:19:00+03:00

2025-05-09T17:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщили в Кремле."Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главы иностранных делегаций прибывают в Кремль Главы иностранных делегаций и почетных гостей прибывают в Московский Кремль на парад Победы 2025-05-09T10:19 true PT5M37S

Последние приготовления к параду на Красной площади На Красной площади в Москве идут последние приготовления к параду, до которого осталось всего полтора часа. Прямая трансляция будет доступна в нашем канале. 2025-05-09T10:19 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео