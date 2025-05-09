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Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия - РИА Новости, 09.05.2025
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Республика Дагестан
 
00:31 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/dagestan-2015893117.html
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия - РИА Новости, 09.05.2025
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия
ООО "ДагестанСтеклоТара" и компания из Омана Ethidal National Trad&Cont. Est. договорились о создании совместного предприятия по производству стеклянных... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:31:00+03:00
2025-05-09T00:31:00+03:00
республика дагестан
экономика
оман
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. ООО "ДагестанСтеклоТара" и компания из Омана Ethidal National Trad&amp;Cont. Est. договорились о создании совместного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана. "Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ООО "ДагестанСтеклоТара" и Ethidal National Trad&amp;Cont. Est. состоялась в рамках визита правительственной делегации под руководством председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова в Султанат Оман… Стороны договорились приступить к реализации проекта по строительству и запуску совместного промышленного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности", – говорится в сообщении. По словам вице-премьера Дагестана Ризвана Газимагомедова, в течение года планируется уже запустить совместный проект. "Подписан протокол о намерениях по запуску совместного производства по выпуску тары для медицинских нужд… Сегодня мы уверенно говорим, что начало проекту по строительству первого совместного промышленного предприятия Республики Дагестан и Султаната Оман уже положено", – отметил Газимагомедов. Ранее состоялась встреча Абдулмуслимова с министром промышленности и торговли Омана Кайсом Аль Юсефом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Омана и Дагестана в сфере промышленности.
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экономика, оман
Республика Дагестан, Экономика, Оман
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия

Дагестан и Оман создадут совместное предприятие по производству контейнеров

© РИА Новости / Саид Гуциев | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Саид Гуциев
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. ООО "ДагестанСтеклоТара" и компания из Омана Ethidal National Trad&Cont. Est. договорились о создании совместного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
"Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ООО "ДагестанСтеклоТара" и Ethidal National Trad&Cont. Est. состоялась в рамках визита правительственной делегации под руководством председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова в Султанат Оман… Стороны договорились приступить к реализации проекта по строительству и запуску совместного промышленного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности", – говорится в сообщении.
По словам вице-премьера Дагестана Ризвана Газимагомедова, в течение года планируется уже запустить совместный проект.
"Подписан протокол о намерениях по запуску совместного производства по выпуску тары для медицинских нужд… Сегодня мы уверенно говорим, что начало проекту по строительству первого совместного промышленного предприятия Республики Дагестан и Султаната Оман уже положено", – отметил Газимагомедов.
Ранее состоялась встреча Абдулмуслимова с министром промышленности и торговли Омана Кайсом Аль Юсефом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Омана и Дагестана в сфере промышленности.
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Республика ДагестанЭкономикаОман
 
 
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