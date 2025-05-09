https://ria.ru/20250509/dagestan-2015893117.html
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия - РИА Новости, 09.05.2025
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия
ООО "ДагестанСтеклоТара" и компания из Омана Ethidal National Trad&Cont. Est. договорились о создании совместного предприятия по производству стеклянных... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:31:00+03:00
2025-05-09T00:31:00+03:00
2025-05-09T00:31:00+03:00
республика дагестан
экономика
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912064036_0:89:2864:1700_1920x0_80_0_0_403d2f52606658e02fc92769acefc00e.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. ООО "ДагестанСтеклоТара" и компания из Омана Ethidal National Trad&Cont. Est. договорились о создании совместного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана. "Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ООО "ДагестанСтеклоТара" и Ethidal National Trad&Cont. Est. состоялась в рамках визита правительственной делегации под руководством председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова в Султанат Оман… Стороны договорились приступить к реализации проекта по строительству и запуску совместного промышленного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности", – говорится в сообщении. По словам вице-премьера Дагестана Ризвана Газимагомедова, в течение года планируется уже запустить совместный проект. "Подписан протокол о намерениях по запуску совместного производства по выпуску тары для медицинских нужд… Сегодня мы уверенно говорим, что начало проекту по строительству первого совместного промышленного предприятия Республики Дагестан и Султаната Оман уже положено", – отметил Газимагомедов. Ранее состоялась встреча Абдулмуслимова с министром промышленности и торговли Омана Кайсом Аль Юсефом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Омана и Дагестана в сфере промышленности.
https://ria.ru/20241218/dagestan-1990003394.html
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912064036_240:0:2624:1788_1920x0_80_0_0_cb00189279bf14f1e7024e8f0db1b3ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оман
Республика Дагестан, Экономика, Оман
Дагестан и Оман договорились о создании совместного промпредприятия
Дагестан и Оман создадут совместное предприятие по производству контейнеров
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. ООО "ДагестанСтеклоТара" и компания из Омана Ethidal National Trad&Cont. Est. договорились о создании совместного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
"Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ООО "ДагестанСтеклоТара" и Ethidal National Trad&Cont. Est. состоялась в рамках визита правительственной делегации под руководством председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова в Султанат Оман… Стороны договорились приступить к реализации проекта по строительству и запуску совместного промышленного предприятия по производству стеклянных контейнеров для медицинской промышленности", – говорится в сообщении.
По словам вице-премьера Дагестана Ризвана Газимагомедова, в течение года планируется уже запустить совместный проект.
"Подписан протокол о намерениях по запуску совместного производства по выпуску тары для медицинских нужд… Сегодня мы уверенно говорим, что начало проекту по строительству первого совместного промышленного предприятия Республики Дагестан и Султаната Оман уже положено", – отметил Газимагомедов.
Ранее состоялась встреча Абдулмуслимова с министром промышленности и торговли Омана
Кайсом Аль Юсефом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Омана и Дагестана в сфере промышленности.