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В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы
В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной Войне, видео с мотопробега оказалось в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:15:00+03:00
2025-05-09T23:15:00+03:00
2025-05-09T23:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
буркина-фасо
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УАГАДУГУ, 9 мая – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной Войне, видео с мотопробега оказалось в распоряжении РИА Новости. Десятки мотоциклистов с российскими и буркинийскими флагами проехали по центральным улицам Уагадугу. Встречные автомобили приветствовали мотопробег звуковыми сигналами. Организовать мотопробег помогли российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива", ассоциация ABR Amitié Burkinabé-Russie (Дружба Буркина-Россия) и CBR Coalition Burkina Russie (Коалиция Буркина-Россия).
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уагадугу, 80-летие победы в великой отечественной войне, буркина-фасо, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Уагадугу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Буркина-Фасо, Россия
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы
В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия Победы