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В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:15 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/burkina-faso-2016134961.html
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы
В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной Войне, видео с мотопробега оказалось в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:15:00+03:00
2025-05-09T23:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
уагадугу
80-летие победы в великой отечественной войне
буркина-фасо
россия
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УАГАДУГУ, 9 мая – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной Войне, видео с мотопробега оказалось в распоряжении РИА Новости. Десятки мотоциклистов с российскими и буркинийскими флагами проехали по центральным улицам Уагадугу. Встречные автомобили приветствовали мотопробег звуковыми сигналами. Организовать мотопробег помогли российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива", ассоциация ABR Amitié Burkinabé-Russie (Дружба Буркина-Россия) и CBR Coalition Burkina Russie (Коалиция Буркина-Россия).
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уагадугу, 80-летие победы в великой отечественной войне, буркина-фасо, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Уагадугу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Буркина-Фасо, Россия
В Буркина-Фасо прошел мотопробег к 80-летию Победы

В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия Победы

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 9 мая – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо Уагадугу прошел мотопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной Войне, видео с мотопробега оказалось в распоряжении РИА Новости.
Десятки мотоциклистов с российскими и буркинийскими флагами проехали по центральным улицам Уагадугу. Встречные автомобили приветствовали мотопробег звуковыми сигналами.
Организовать мотопробег помогли российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива", ассоциация ABR Amitié Burkinabé-Russie (Дружба Буркина-Россия) и CBR Coalition Burkina Russie (Коалиция Буркина-Россия).
Автопробег Победа - одна на всех в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Кишиневе прошел автопробег в честь 80-летия Победы
Вчера, 17:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУагадугу80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБуркина-ФасоРоссия
 
 
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