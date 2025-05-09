https://ria.ru/20250509/bryansk-2016107445.html

В Брянске прошел парадный марш в честь 80-й годовщины Победы

В Брянске прошел парадный марш в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Брянске прошел парадный марш в честь 80-й годовщины Победы

Торжественный митинг и парадный марш, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Брянске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:42:00+03:00

2025-05-09T19:42:00+03:00

2025-05-09T19:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

брянск

брянская область

александр богомаз

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный митинг и парадный марш, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Брянске, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Девятого мая в Брянске состоялся торжественный митинг "Нам жить и помнить!", посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов… Курсанты военного учебного центра Брянского государственного инженерно-технологического университета внесли на площадь Флаг Российской Федерации и Копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении. Отмечается, что в знак памяти и благодарности воинам и партизанам, победителям в Великой Отечественной войне участники митинга возложили венок и цветы к Вечному огню. "Мы отдаем дань бесконечного признания Великому Подвигу многонационального Советского народа. Всем, кто стоял плечом к плечу на фронте и ковал Победу в тылу. Кто одержал Победу над жестокостью врага. Над страхом и болью. Всем, кто совершил Великий Подвиг в мировой истории", – подчеркнул на митинге губернатор Брянской области Александр Богомаз, слова которого приводит пресс-служба. По данным властей, на площади Партизан состоялся торжественный марш в честь 80-й годовщины Победы, его участники пронесли штандарты фронтов и соединений, освободивших Родину. Парадным строем по площади прошли барабанщики и парадный расчет кадетских школ, казаки-кадеты казачьего кадетского корпуса, курсанты военного учебного центра при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, отряды юнармейцев и школьников.

https://ria.ru/20250509/ivangorod-2016094115.html

https://ria.ru/20250509/ldpr-2016084842.html

брянск

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брянск, брянская область, александр богомаз, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия