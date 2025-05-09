https://ria.ru/20250509/brjussel-2015931075.html

Брюссель вынашивает план отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан

Брюссель вынашивает план отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан - РИА Новости, 09.05.2025

Брюссель вынашивает план отказа от российских энергоресурсов, заявил Орбан

Брюссель вынашивает план принять решение об отказе от российских энергоресурсов в обход мнения Венгрии методом квалифицированного большинства, Будапешт будет... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:39:00+03:00

2025-05-09T09:39:00+03:00

2025-05-09T09:39:00+03:00

экономика

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

еврокомиссия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Брюссель вынашивает план принять решение об отказе от российских энергоресурсов в обход мнения Венгрии методом квалифицированного большинства, Будапешт будет бороться против этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "Нам нужно собрать союзников, нам нужно подготовиться юридически, действительно есть план обойти решение, основанное на единогласии, и принять его квалифицированным большинством", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он подчеркнул, что Венгрии предстоит серьезная борьба в ближайшие недели и месяцы, чтобы венгерские домохозяйства не вынуждены были платить в два раза больше за энергию и коммунальные услуги, чем раньше. По его словам, в случае вступления в силу плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов Венгрии пришлось бы платить за энергию примерно на 2 миллиарда евро больше, чем сейчас. Еврокомиссия представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.

https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html

https://ria.ru/20250507/orban-2015579611.html

венгрия

брюссель

будапешт

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экономика, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз