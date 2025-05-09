https://ria.ru/20250509/brechalov-2016088124.html

Бречалов наградил победителей и призеров конкурса "Равняемся на Героев"

Бречалов наградил победителей и призеров конкурса "Равняемся на Героев" - РИА Новости, 09.05.2025

Бречалов наградил победителей и призеров конкурса "Равняемся на Героев"

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на Героев" в Ижевске, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:40:00+03:00

2025-05-09T17:40:00+03:00

2025-05-09T17:40:00+03:00

удмуртская республика

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на Героев" в Ижевске, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса "Равняемся на Героев". В День Победы на Центральной площади Ижевска в пятый раз прошёл финал смотра-конкурса по строевой подготовке "Равняемся на Героев". В нём участвовали лучшие 64 команды, отобранные через муниципальные этапы проекта. Больше половины ребят, прошедших в финал, состоят и в "Движении первых", - говорится в релизе. В пресс-службе отметили, что конкурсы прошли во всех городах и районах Удмуртии в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Команда Удмуртии получила финансирование через федеральную программу Росмолодежи "Регион для молодых". Охват проекта составил более 6 тысяч участников. Первая часть финала прошла в Ижевске, Глазове, Сарапуле и Можге. Там оценивались работа командира, внешний вид участников, знание основных терминов Устава Вооруженных сил страны, выполнение строевых приемов, движение без оружия и с ним, смена почетного караула. На финале 9 мая к школьникам обратился председатель региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов СВО", советник главы Удмуртии, почетный гражданин республики Олег Матвеев. "В годовщину 80-летия Победы народа над фашистскими захватчиками главное – хранить память о подвиге наших предков. Они проявили героизм, защитив свободу и независимость нашей страны. Для нас помнить о них – святое. Сегодня участием в этом конкурсе "Равняемся на Героев" мы отдаём дань верности и мужеству, проявленным нашими предками в годы Великой Отечественной войны", – приводятся его слова в релизе. В пресс-службе рассказали, что при прохождении торжественным маршем команды равнялись на земляков своего города или района - Героев Великой Отечественной войны, локальных войн и специальной военной операции. Например, у сарапульцев это Герой Советского Союза Герман Коротков, шарканцев – полный кавалер ордена Славы Тарас Емельянов, можгинцев - Герой России Александр Ефимов. Оценивали навыки ребят судейская команда, которую возглавили советник главы Удмуртии, полковник запаса Александр Комлев и помощник военного комиссара республики по военно-патриотической работе, полковник запаса Волтер Абрамян. "Конкурс по строевой подготовке проходит в пятый раз, и это уже история. Среди зрителей находится Иван Санников, который пришёл поддержать команду ижевской 76 школы. Он её выпускник, в 2021 году признан лучшим командиром этого конкурса, а сейчас участник специальной военной операции. Благодарю ваших родителей, наставников и педагогов. Я видел желание в глазах, и с каждым годом получается всё лучше и лучше", – цитирует пресс-служба Бречалова. Отмечается, что победителями и лауреатами конкурса по строевой подготовке в старшей категории стали команды Воткинска, Завьяловского и Дебесского районов. В младшей категории отличились команды Балезинского района, Глазова и Игринского района. "Они отправятся в поездки в Санкт-Петербург в день Военно-морского флота, на московский фестиваль "Спасская башня" и в город Подольск. Также Александр Бречалов вручил командам сертификаты на материально-техническое оборудование", - говорится в сообщении. Кроме того, организаторы определили несколько команд школьников, которые посетят промышленные предприятия Удмуртии. Также ребятам вручили комплекты формы и разную сувенирную продукцию, а лучшим командирам подарили наручные часы.

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)