https://ria.ru/20250509/bpl-2016029541.html
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:42:00+03:00
2025-05-09T13:42:00+03:00
2025-05-09T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_3b3132521938d57055a15cfaea810d70.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Ранее в приложении МЧС России появилось сообщение, что на всей территории Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Она продлилась около четырех часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250228/trevoga-2002098270.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8ce2a1b670cc25a419e6f452940afd15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС отменило опасность атаки беспилотников в Самарской области