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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:42:00+03:00

2025-05-09T13:42:00+03:00

2025-05-09T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Ранее в приложении МЧС России появилось сообщение, что на всей территории Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Она продлилась около четырех часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250228/trevoga-2002098270.html

самарская область

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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)