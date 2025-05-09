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В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:11 09.05.2025 (обновлено: 09:28 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/bishkek-2015916676.html
В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"
В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:11:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
киргизия
ссср
бишкек
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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. Колонна из тысяч людей с фотографиями их родственников-ветеранов, флагами Киргизии и СССР растянулась на десяток кварталов. Они прошли маршем под песни военных лет по одной из центральных улиц Бишкека от Южных ворот столицы до площади Победы в самом центре города. Общая протяженность шествия составила примерно девять километров, оно длилось около трех часов. В минувшем году "Бессмертный полк" в Киргизии проходил в онлайн-режиме по соображениям безопасности. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и узника концлагерей.
https://ria.ru/20250508/shestvie-2015883185.html
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киргизия
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"Бессмертный полк" прошел в Бишкеке
"Бессмертный полк" прошел в столице Киргизии. На улицы Бишкека с портретами родственников вышли тысячи людей.
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в мире, киргизия, ссср, бишкек
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, СССР, Бишкек
В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

В столице Киргизии Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из тысяч людей с фотографиями их родственников-ветеранов, флагами Киргизии и СССР растянулась на десяток кварталов. Они прошли маршем под песни военных лет по одной из центральных улиц Бишкека от Южных ворот столицы до площади Победы в самом центре города. Общая протяженность шествия составила примерно девять километров, оно длилось около трех часов.
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
8 мая, 22:21
В минувшем году "Бессмертный полк" в Киргизии проходил в онлайн-режиме по соображениям безопасности.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и узника концлагерей.
Участники шествия Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКиргизияСССРБишкек
 
 
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