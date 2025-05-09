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Беглов: шествие "Бессмертного полка" собрало в Петербурге 1,1 млн человек - РИА Новости, 09.05.2025
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19:00 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/beglov-2016101664.html
Беглов: шествие "Бессмертного полка" собрало в Петербурге 1,1 млн человек
Беглов: шествие "Бессмертного полка" собрало в Петербурге 1,1 млн человек - РИА Новости, 09.05.2025
Беглов: шествие "Бессмертного полка" собрало в Петербурге 1,1 млн человек
Шествие "Бессмертного полка" собрало 1,1 миллиона человек в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:00:00+03:00
2025-05-09T19:00:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" собрало 1,1 миллиона человек в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В день 80-летия Великой Победы губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. После перерыва народная акция вновь прошла в Петербурге в очном формате, собрав 1 миллион 100 тысяч человек", - говорится в сообщении. Участники шествия пронесли портреты своих родных из поколения победителей - воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда. "Бессмертный полк" вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор участвовал в шествии с портретами отца - героя Великой Отечественной войны Дмитрия Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди - Героя Советского Союза Валентина Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау, теперь это польский город Вроцлав. Сообщается, что перед началом шествия Беглов приветствовал ветеранов, блокадников и участников СВО, которые на ретроавтомобилях возглавили колонну "Бессмертного полка". Отмечается, что первым по Невскому проспекту проехал исторический автомобиль с Золотой Звездой Города-Героя Ленинграда, присужденной городу в 1965 году. Награду поместили в специальный защитный футляр. Машину сопровождала рота почетного караула. Золотая Звезда хранится в Мариинском дворце, где проводит заседания законодательное собрание Санкт-Петербурга. Уже три года, как появилась новая традиция - в дни празднования Победы медаль экспонируется в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. За ветеранами шли волонтеры Победы, которые несли увеличенную копию знамени Победы. За ними знаменная группа пронесла десять штандартов фронтов Красной армии, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной. Честь нести растяжку "Бессмертный полк" доверили петербургским юнармейцам. В шествии приняли участие ветераны специальной военной операции со своими семьями, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций.
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5
4.7
96
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санкт-петербург, александр беглов, россия
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия

Беглов: шествие "Бессмертного полка" собрало в Петербурге 1,1 млн человек

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" собрало 1,1 миллиона человек в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В день 80-летия Великой Победы губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. После перерыва народная акция вновь прошла в Петербурге в очном формате, собрав 1 миллион 100 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Участники шествия пронесли портреты своих родных из поколения победителей - воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.
"Бессмертный полк" вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор участвовал в шествии с портретами отца - героя Великой Отечественной войны Дмитрия Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди - Героя Советского Союза Валентина Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау, теперь это польский город Вроцлав.
Сообщается, что перед началом шествия Беглов приветствовал ветеранов, блокадников и участников СВО, которые на ретроавтомобилях возглавили колонну "Бессмертного полка".
Отмечается, что первым по Невскому проспекту проехал исторический автомобиль с Золотой Звездой Города-Героя Ленинграда, присужденной городу в 1965 году. Награду поместили в специальный защитный футляр. Машину сопровождала рота почетного караула.
Золотая Звезда хранится в Мариинском дворце, где проводит заседания законодательное собрание Санкт-Петербурга. Уже три года, как появилась новая традиция - в дни празднования Победы медаль экспонируется в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.
За ветеранами шли волонтеры Победы, которые несли увеличенную копию знамени Победы. За ними знаменная группа пронесла десять штандартов фронтов Красной армии, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной. Честь нести растяжку "Бессмертный полк" доверили петербургским юнармейцам.
В шествии приняли участие ветераны специальной военной операции со своими семьями, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций.
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссия
 
 
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