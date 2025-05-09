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Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:40 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/barnaultsy-2016028930.html
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР - РИА Новости, 09.05.2025
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:40:00+03:00
2025-05-09T13:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
барнаул
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БАРНАУЛ , 9 мая – РИА Новости. Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости. Барнаулец Олег Медведев пришел с фотографией своего друга Валерия Ткаченко, который погиб в Донбассе. "Ткаченко Валерий Георгиевич. Вечная память героям ДНР. При выполнении боевого задания был убит вражеским снайпером в ночь с 5 на 6 ноября 2014 г.", - написано на табличке, которую нес Медведев. Мужчина рассказал РИА Новости, что вместе они воевали в районе Авдеевки. "Валера… В 2014 году вместе воевали, я получил ранение, а его снайпер подбил. В честь него и вышел (на шествие "Бессмертного полка" - ред)", - рассказал Медведев. Мужчина нес не только портрет своего друга, но и знамя с изображением "Спаса Нерукотворного".
https://ria.ru/20250322/surkov-2006419110.html
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
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Варвара Скокшина
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80-летие победы в великой отечественной войне, барнаул
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Барнаул
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР

Барнаулец принес на "Бессмертный полк" фото погибшего в Донбассе товарища

© РИА Новости"Бессмертный полк" в Барнауле. Кадр видео
Бессмертный полк в Барнауле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости
"Бессмертный полк" в Барнауле. Кадр видео
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БАРНАУЛ , 9 мая – РИА Новости. Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости.
Барнаулец Олег Медведев пришел с фотографией своего друга Валерия Ткаченко, который погиб в Донбассе.
Снайпер Михаил Сурков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Почему не дали Звезду Героя лучшему снайперу Великой Отечественной войны
22 марта, 09:00
"Ткаченко Валерий Георгиевич. Вечная память героям ДНР. При выполнении боевого задания был убит вражеским снайпером в ночь с 5 на 6 ноября 2014 г.", - написано на табличке, которую нес Медведев.
Мужчина рассказал РИА Новости, что вместе они воевали в районе Авдеевки.
"Валера… В 2014 году вместе воевали, я получил ранение, а его снайпер подбил. В честь него и вышел (на шествие "Бессмертного полка" - ред)", - рассказал Медведев.
Мужчина нес не только портрет своего друга, но и знамя с изображением "Спаса Нерукотворного".
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБарнаул
 
 
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