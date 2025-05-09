https://ria.ru/20250509/barnaultsy-2016028930.html

Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР

Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР - РИА Новости, 09.05.2025

Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР

Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:40:00+03:00

2025-05-09T13:40:00+03:00

2025-05-09T13:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

барнаул

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БАРНАУЛ , 9 мая – РИА Новости. Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости. Барнаулец Олег Медведев пришел с фотографией своего друга Валерия Ткаченко, который погиб в Донбассе. "Ткаченко Валерий Георгиевич. Вечная память героям ДНР. При выполнении боевого задания был убит вражеским снайпером в ночь с 5 на 6 ноября 2014 г.", - написано на табличке, которую нес Медведев. Мужчина рассказал РИА Новости, что вместе они воевали в районе Авдеевки. "Валера… В 2014 году вместе воевали, я получил ранение, а его снайпер подбил. В честь него и вышел (на шествие "Бессмертного полка" - ред)", - рассказал Медведев. Мужчина нес не только портрет своего друга, но и знамя с изображением "Спаса Нерукотворного".

https://ria.ru/20250322/surkov-2006419110.html

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

барнаул

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, барнаул