https://ria.ru/20250509/barnaultsy-2016028930.html
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР - РИА Новости, 09.05.2025
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:40:00+03:00
2025-05-09T13:40:00+03:00
2025-05-09T13:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016027373_206:0:1863:932_1920x0_80_0_0_d46e916b74682f6a22e2f878e007a004.jpg
БАРНАУЛ , 9 мая – РИА Новости. Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости. Барнаулец Олег Медведев пришел с фотографией своего друга Валерия Ткаченко, который погиб в Донбассе. "Ткаченко Валерий Георгиевич. Вечная память героям ДНР. При выполнении боевого задания был убит вражеским снайпером в ночь с 5 на 6 ноября 2014 г.", - написано на табличке, которую нес Медведев. Мужчина рассказал РИА Новости, что вместе они воевали в районе Авдеевки. "Валера… В 2014 году вместе воевали, я получил ранение, а его снайпер подбил. В честь него и вышел (на шествие "Бессмертного полка" - ред)", - рассказал Медведев. Мужчина нес не только портрет своего друга, но и знамя с изображением "Спаса Нерукотворного".
https://ria.ru/20250322/surkov-2006419110.html
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016027373_605:0:1848:932_1920x0_80_0_0_9f4519cabde5e177c7f2548b775cd95c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, барнаул
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Барнаул
Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" фотографии героев ДНР
Барнаулец принес на "Бессмертный полк" фото погибшего в Донбассе товарища
БАРНАУЛ , 9 мая – РИА Новости. Барнаульцы несли в колонне "Бессмертного полка" не только фотографии участников Великой Отечественной войны, но и героев ДНР, передает журналист РИА Новости.
Барнаулец Олег Медведев пришел с фотографией своего друга Валерия Ткаченко, который погиб в Донбассе.
"Ткаченко Валерий Георгиевич. Вечная память героям ДНР. При выполнении боевого задания был убит вражеским снайпером в ночь с 5 на 6 ноября 2014 г.", - написано на табличке, которую нес Медведев.
Мужчина рассказал РИА Новости, что вместе они воевали в районе Авдеевки
.
"Валера… В 2014 году вместе воевали, я получил ранение, а его снайпер подбил. В честь него и вышел (на шествие "Бессмертного полка" - ред)", - рассказал Медведев.
Мужчина нес не только портрет своего друга, но и знамя с изображением "Спаса Нерукотворного".