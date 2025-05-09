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В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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07:33 09.05.2025 (обновлено: 13:07 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/barnaul-2015913384.html
В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"
В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" проходит в Барнауле впервые за три года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:33:00+03:00
2025-05-09T13:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
барнаул
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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проходит в Барнауле впервые за три года, передает корреспондент РИА Новости.Впервые за три года "Бессмертный полк" проходит в формате шествия в Барнауле. С портретами фронтовиков на центральную улицу города - проспект Ленина - вышли тысячи человек разных возрастов. Среди собравшихся было очень много молодежи, семей с детьми.Атмосфера в колонне праздничная: горожане поют песни и охотно вспоминают тех, чьи портреты они несут. По данным краевого правительства, шествие контролируют не менее 600 волонтеров, в том числе медики.По данным пресс-службы регионального правительства, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20250509/aktsiya-2015913262.html
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общество, барнаул, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Барнаул, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"

В Барнауле впервые за три года прошло шествие "Бессмертного полка"

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВид на Барнаул
Вид на Барнаул - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Вид на Барнаул. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проходит в Барнауле впервые за три года, передает корреспондент РИА Новости.
Впервые за три года "Бессмертный полк" проходит в формате шествия в Барнауле. С портретами фронтовиков на центральную улицу города - проспект Ленина - вышли тысячи человек разных возрастов. Среди собравшихся было очень много молодежи, семей с детьми.
Атмосфера в колонне праздничная: горожане поют песни и охотно вспоминают тех, чьи портреты они несут. По данным краевого правительства, шествие контролируют не менее 600 волонтеров, в том числе медики.
По данным пресс-службы регионального правительства, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 30 тысяч человек.
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Улан-Удэ прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 07:31
 
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