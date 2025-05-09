https://ria.ru/20250509/barnaul-2015913384.html

В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"

В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" проходит в Барнауле впервые за три года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:33:00+03:00

2025-05-09T07:33:00+03:00

2025-05-09T13:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

барнаул

80-летие победы в великой отечественной войне

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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проходит в Барнауле впервые за три года, передает корреспондент РИА Новости.Впервые за три года "Бессмертный полк" проходит в формате шествия в Барнауле. С портретами фронтовиков на центральную улицу города - проспект Ленина - вышли тысячи человек разных возрастов. Среди собравшихся было очень много молодежи, семей с детьми.Атмосфера в колонне праздничная: горожане поют песни и охотно вспоминают тех, чьи портреты они несут. По данным краевого правительства, шествие контролируют не менее 600 волонтеров, в том числе медики.По данным пресс-службы регионального правительства, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20250509/aktsiya-2015913262.html

барнаул

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общество, барнаул, 80-летие победы в великой отечественной войне