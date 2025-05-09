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Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, назвала их доброту и способность прощать особой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:33:00+03:00
2025-05-09T09:33:00+03:00
2025-05-09T09:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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австрия
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, назвала их доброту и способность прощать особой силой. "Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале. Кроме того, она сообщила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.
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Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Кнайсль в поздравлении с Днем Победы назвала умение россиян прощать особой силой