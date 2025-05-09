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Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:33 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/avstriya-2015929712.html
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, назвала их доброту и способность прощать особой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:33:00+03:00
2025-05-09T09:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
австрия
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, назвала их доброту и способность прощать особой силой. "Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале. Кроме того, она сообщила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.
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в мире, австрия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Австрия, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы

Кнайсль в поздравлении с Днем Победы назвала умение россиян прощать особой силой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, назвала их доброту и способность прощать особой силой.
"Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
Кроме того, она сообщила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАвстрияКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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