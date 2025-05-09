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Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении - РИА Новости, 09.05.2025

Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T01:11:00+03:00

2025-05-09T01:11:00+03:00

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Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.В 2022 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели девять встреч и 25 телефонных бесед.В 2023 году Владимир Путин и Никол Пашинян встречались 9 мая на Параде Победы в Москве, 25 мая – "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве, 9 июня – в Сочи, 25-26 декабря – "на полях" ВЕЭС и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Очередная рабочая встреча президента России Владимир Путин и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла 8 мая 2024 года "на полях" заседания ВЕЭС в Москве.8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Москву с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ. "На полях" саммита СНГ состоялась беседа Владимира Путина с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 24 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Казань, где принял участие в заседании в формате "аутрич/БРИКС плюс".26 декабря 2024 года Никол Пашинян принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Ленинградской области.Ведется диалог по линии правительств двух стран.В 2023 году председатель правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с Николом Пашиняном "на полях" заседаний Евразийского межправсовета в Алма-Ате (2 февраля), Сочи (7 июня) и Цахкадзоре (24 августа).2 февраля 2024 года прошла краткая встреча "на полях" заседания Евразийского межправсовета в Алма-Ате.30 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где 1 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума.Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.21 января 2025 года министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Регулярно также проходят трехсторонние встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество.В Совете Федерации РФ создана межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Армении. Очередное заседание комиссии прошло 18 ноября 2024 года в городе Дилижан (Республика Армения).Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении. По итогам 2024 года взаимная торговля России и Армении выросла в 1,6 раза — до 11,7 миллиарда долларов. При этом доля России составила более 40% всей торговли республики.Россия является основной страной-партнером Армении в структуре импорта сельскохозяйственной продукции.Оборот агропромышленными товарами между Россией и Арменией в 2024 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 16,2%. Экспорт российской продукции в Армению вырос на 9,7%, а импорт - на 21,8%.Основная группа товаров, экспортируемых из Армении в РФ - телефонные аппараты для мобильной или иной связи, алмазы, алкогольные напитки, мониторы и проекторы, сплав железа. Из России импортировались в основном золото, золотой песок, природный и сжиженный газ, нефть и нефтепродукты, платина.Эффективно работает российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 23-е заседание состоялось в Москве 20 декабря 2024 года.Россия – основной иностранный инвестор в экономику Армении. В инвестиционной сфере объем накопленных российских инвестиций в Армению составил 4 миллиарда долларов.Несмотря на внешнее давление в Армении сейчас реализуется около 60 крупных российских бизнес-проектов. Почти четверть из них относится к сфере высоких технологий и IT. Реализуются также проекты в таких отраслях как горнодобыча, обработка, строительство и др.15 декабря 2023 года в Ереване было открыто представительство Российского экспортного центра (РЭЦ).По итогам 2023 года Группа РЭЦ оказала финансовую и нефинансовую поддержку на общую сумму порядка 69,8 миллиона долларов для 342 уникальных экспортеров по 631 сделке. По итогам января-августа 2024 объем поддержанного РЭЦ экспорта в армянском направлении составил 52 миллиона долларов по 582 сделкам.Поступательно развивается межрегиональное взаимодействие. Связи с Арменией поддерживают около 70 субъектов Федерации. Более 20 регионов и городов заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с армянскими органами власти и регионами.Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи.В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Планомерно укрепляется российско-армянское сотрудничество в образовательной сфере. В настоящее время в российских вузах по образовательным программам высшего образования обучаются около 5,2 тысячи армянских студентов, из них 1,8 тысячи человек – за счет бюджетных ассигнований и 3,3 тысячи человек – на договорной основе.В 2025-2026 учебном году 280 абитуриентов из Армении смогут получить бесплатное образование в России по программе квот правительства РФ для иностранных студентов.В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.В сентябре 2021 года в Ереване открылся "Дом Русской книги". В июне 2022 года в столице Армении открылся Центр Русского географического общества.Традиционно важное место занимают культурно-гуманитарные контакты.С 2023 года реализуется программа поддержки русских театров за рубежом, в рамках которой Ереванскому государственному русскому драматическому театру имени Станиславского оказана финансовая помощь для приобретения сценического оборудования и создания новых постановок по произведениям русской классики. Московский театр имени Параджанова при поддержке Минкультуры России и Культурного центра посольства Армении в России провёл масштабный фестиваль "Параджанов-фест".В сентябре 2024 года в Доме Москвы в Ереване прошел Фестиваль русской культуры.Развивается двустороннее сотрудничество в сфере творческого образования.В декабре 2024 года в Российской академии музыки имени Гнесиных состоялся второй Российско-Армянский форум образования в сфере культуры.Осенью 2025 года в России пройдут Дни армянской культуры.Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2024 году республику посетили 938 тысяч туристов из России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, армения, россия