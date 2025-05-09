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Постпредство России в ООН присоединилось к акции "Окна Победы"
Постпредство России в ООН присоединилось к акции "Окна Победы" - РИА Новости, 09.05.2025
Постпредство России в ООН присоединилось к акции "Окна Победы"
Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции "Окна Победы" и зажгло свет в окнах жилого дома дипломатов числом 80 - по случаю годовщины Победы во... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:24:00+03:00
2025-05-09T04:24:00+03:00
2025-05-09T04:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая - РИА Новости. Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции "Окна Победы" и зажгло свет в окнах жилого дома дипломатов числом 80 - по случаю годовщины Победы во Второй мировой, передает корреспондент РИА Новости. В постпредстве РФ в связи с акцией отметили, что она была проведена "в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу". "Победа была общей — но её основную тяжесть вынесли на себе именно народы СССР, потерявшие 27 миллионов жизней", - указано в сообщении миссии РФ в телеграмм-канале.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ООН
Постпредство России в ООН присоединилось к акции "Окна Победы"
Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции "Окна Победы"