https://ria.ru/20250509/aeroport-2016032616.html

В аэропорту Бугульмы сняли все ограничения

В аэропорту Бугульмы сняли все ограничения - РИА Новости, 09.05.2025

В аэропорту Бугульмы сняли все ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Бугульмы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:53:00+03:00

2025-05-09T13:53:00+03:00

2025-05-09T13:53:00+03:00

бугульма

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Бугульмы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены в 8.00 мск. "В аэропорту Бугульма в 13.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250509/turtsiya-2015977960.html

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бугульма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия