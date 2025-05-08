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"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
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17:12 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/zhurnalist-2015824246.html
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве
В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:12:00+03:00
2025-05-08T17:12:00+03:00
в мире
москва
сша
дональд трамп
чей боуз
германия
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X."Тут в Москве никто не пытается стереть роль союзников в победе над нацистами, в отличие от Запада, где стирают саму историю", — указал Боуз.В среду президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать ее перед лицом всех угроз.Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне.СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
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в мире, москва, сша, дональд трамп, чей боуз, германия, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Москва, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Германия, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве

Боуз: в Москве никто не пытается поменять историю о победе над нацистами

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Вечный огонь в Александровском саду в Москве
Вечный огонь в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Вечный огонь в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Тут в Москве никто не пытается стереть роль союзников в победе над нацистами, в отличие от Запада, где стирают саму историю", — указал Боуз.
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Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне.
СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.
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