https://ria.ru/20250508/zhurnalist-2015824246.html

"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве

"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве - РИА Новости, 08.05.2025

"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве

В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:12:00+03:00

2025-05-08T17:12:00+03:00

2025-05-08T17:12:00+03:00

в мире

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сша

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мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X."Тут в Москве никто не пытается стереть роль союзников в победе над нацистами, в отличие от Запада, где стирают саму историю", — указал Боуз.В среду президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать ее перед лицом всех угроз.Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне.СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.

https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html

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