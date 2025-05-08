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"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве - РИА Новости, 08.05.2025
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве
В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:12:00+03:00
2025-05-08T17:12:00+03:00
2025-05-08T17:12:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве, в отличие от Запада, никто не пытается изменить правду о победе над нацисткой Германией, пишет ирландский журналист RT Чей Боуз в социальной сети X."Тут в Москве никто не пытается стереть роль союзников в победе над нацистами, в отличие от Запада, где стирают саму историю", — указал Боуз.В среду президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать ее перед лицом всех угроз.Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне.СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
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в мире, москва, сша, дональд трамп, чей боуз, германия, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Москва, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Германия, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Никто не пытается". Западного журналиста удивило увиденное в Москве
Боуз: в Москве никто не пытается поменять историю о победе над нацистами