https://ria.ru/20250508/zelenskiy-2015803124.html
"Атаковать Москву". Журналист сделал резкое заявление о Зеленском
"Атаковать Москву". Журналист сделал резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 08.05.2025
"Атаковать Москву". Журналист сделал резкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский сократит срок собственной жизни и жизни своего режима, если попытается атаковать Москву 9 мая, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:42:00+03:00
2025-05-08T15:42:00+03:00
2025-05-08T15:42:00+03:00
россия
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госдума рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сократит срок собственной жизни и жизни своего режима, если попытается атаковать Москву 9 мая, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Если наркофюрер Зеленский хочет существенно сократить продолжительность своей жизни и срок правления своей диктатуры, он может попытаться атаковать Москву в пятницу. Это станет актом войны не только против России, но и против Китая и нескольких других государств", — написал он.Накануне посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам третьих стран, которые намерены принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Он добавил, что Россия всерьез рассматривает, насколько реальны угрозы Киева с военной точки зрения, и оценивает, какие средства можно использовать для недопущения подобных сценариев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, пообещал, что Парад Победы в Москве состоится и россияне будут с гордостью за ним наблюдать.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что в этом году парад намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран, и Россия не позволит сорвать грандиозное празднование 80-летия Победы.В российском МИД слова Владимира Зеленского назвали классической угрозой террориста международного масштаба.Россия по решению президента объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Зеленский отверг это предложение, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ не прекратили ведение боевых действий. Днем 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20250508/zelenskiy-2015717857.html
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россия, москва, киев, чей боуз, владимир зеленский, родион мирошник, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Москва, Киев, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Атаковать Москву". Журналист сделал резкое заявление о Зеленском
Боуз: Зеленский сократит срок своей жизни в случае атаки на Москву