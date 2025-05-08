Россия и Китай намерены установить судьбы погибших во Второй мировой войне
РФ и КНР будут прилагать усилия по установлению судеб погибших во Второй мировой
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут прилагать совместные усилия по установлению судеб погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны, говорится в совместном заявлении РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Российская сторона высоко ценит бережное отношение китайской стороны к захоронениям советских воинов, погибших в боях с японскими агрессорами. Стороны подчеркивают важность сохранения военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших героев Второй мировой войны, и ухода за такими объектами, будут прилагать совместные усилия по установлению судеб погибших и пропавших без вести, активизировать работу по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.