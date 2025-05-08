https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015845630.html

Россия и Китай намерены установить судьбы погибших во Второй мировой войне

Россия и Китай намерены установить судьбы погибших во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай намерены установить судьбы погибших во Второй мировой войне

Россия и Китай будут прилагать совместные усилия по установлению судеб погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:47:00+03:00

2025-05-08T18:47:00+03:00

2025-05-08T18:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут прилагать совместные усилия по установлению судеб погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны, говорится в совместном заявлении РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Российская сторона высоко ценит бережное отношение китайской стороны к захоронениям советских воинов, погибших в боях с японскими агрессорами. Стороны подчеркивают важность сохранения военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших героев Второй мировой войны, и ухода за такими объектами, будут прилагать совместные усилия по установлению судеб погибших и пропавших без вести, активизировать работу по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг на сайте Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

россия

китай

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне