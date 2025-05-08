https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015824739.html
Россия и Китай поддержали поиск решений для урегулирования кризисов
Россия и Китай поддержали поиск решений для урегулирования кризисов - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай поддержали поиск решений для урегулирования кризисов
Россия и Китай выразили приверженность поиску политических решений для урегулирования кризисных ситуаций посредством диалога и поддерживают конструктивное... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:14:00+03:00
2025-05-08T17:14:00+03:00
2025-05-08T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выразили приверженность поиску политических решений для урегулирования кризисных ситуаций посредством диалога и поддерживают конструктивное участие международного сообщества в политическом урегулировании "горячих конфликтов". Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают приверженность поиску политических решений для урегулирования кризисных ситуаций посредством диалога и поддерживают конструктивное участие международного сообщества в политическом урегулировании "горячих конфликтов" на основе принципа невмешательства во внутренние дела, а также устранения не только их последствий, но и коренных причин", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015801600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Россия, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай поддержали поиск решений для урегулирования кризисов
РФ и КНР выступили за конструктивное участие стран в решении горячих конфликтов