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Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма

Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма

Россия и Китай полагают, что власти Японии должны полностью отмежеваться от милитаризма и извлечь уроки из "бесчеловечных страниц" своей истории, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:11:00+03:00

2025-05-08T17:11:00+03:00

2025-05-08T17:11:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай полагают, что власти Японии должны полностью отмежеваться от милитаризма и извлечь уроки из "бесчеловечных страниц" своей истории, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни и других моментов истории, полностью отмежеваться от милитаризма, принесшего в прошлом горе и страдания народам стран мира и самой Японии", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240903/lavrov-1970361247.html

россия

китай

япония

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, япония, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне