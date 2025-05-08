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Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма
Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма
Россия и Китай полагают, что власти Японии должны полностью отмежеваться от милитаризма и извлечь уроки из "бесчеловечных страниц" своей истории, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:11:00+03:00
2025-05-08T17:11:00+03:00
2025-05-08T17:11:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай полагают, что власти Японии должны полностью отмежеваться от милитаризма и извлечь уроки из "бесчеловечных страниц" своей истории, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни и других моментов истории, полностью отмежеваться от милитаризма, принесшего в прошлом горе и страдания народам стран мира и самой Японии", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240903/lavrov-1970361247.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, япония, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Россия, Китай, Япония, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай призвали Японию отмежеваться от милитаризма
Россия и Китай призвали власти Японии полностью отмежеваться от милитаризма