https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015804885.html
Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива
Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива
Россия и Китай будут активно взаимодействовать в интересах укрепления безопасности в районе Персидского залива и содействовать странам региона в реализации... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:43:00+03:00
2025-05-08T15:43:00+03:00
2025-05-08T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут активно взаимодействовать в интересах укрепления безопасности в районе Персидского залива и содействовать странам региона в реализации устойчивого развития, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны будут активно взаимодействовать в интересах укрепления безопасности в районе Персидского залива и содействовать странам региона в укреплении взаимного доверия и реализации устойчивого развития", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, персидский залив, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Россия, Китай, Персидский залив, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива
РФ и КНР будут взаимодействовать в укреплении безопасности в Персидском заливе