https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015804885.html

Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива

Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай намерены укреплять безопасность в районе Персидского залива

Россия и Китай будут активно взаимодействовать в интересах укрепления безопасности в районе Персидского залива и содействовать странам региона в реализации... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:43:00+03:00

2025-05-08T15:43:00+03:00

2025-05-08T15:43:00+03:00

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оон

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут активно взаимодействовать в интересах укрепления безопасности в районе Персидского залива и содействовать странам региона в реализации устойчивого развития, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны будут активно взаимодействовать в интересах укрепления безопасности в районе Персидского залива и содействовать странам региона в укреплении взаимного доверия и реализации устойчивого развития", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

персидский залив

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Наталья Макарова

в мире, россия, китай, персидский залив, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне