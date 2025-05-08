https://ria.ru/20250508/zarplata-2015884295.html
Госдеп рассказал о зарплате Рубио
Госдеп рассказал о зарплате Рубио - РИА Новости, 08.05.2025
Госдеп рассказал о зарплате Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:37:00+03:00
2025-05-08T22:37:00+03:00
2025-05-08T22:37:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
майк уолтц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015479634_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a9af348bf1ec4a0c9e2c5111481bb6f2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по национальной безопасности, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. "Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более", - заявила Брюс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
https://ria.ru/20250503/tramp-2014743159.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015479634_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_71581a0db135edc9a376e551700d5875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц, оон
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Майк Уолтц, ООН
Госдеп рассказал о зарплате Рубио
Госдеп: Рубио получает одну зарплату как госсекретарь и и.о. советника Трампа