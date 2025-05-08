https://ria.ru/20250508/zarplata-2015884295.html

Госдеп рассказал о зарплате Рубио

Госдеп рассказал о зарплате Рубио - РИА Новости, 08.05.2025

Госдеп рассказал о зарплате Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:37:00+03:00

2025-05-08T22:37:00+03:00

2025-05-08T22:37:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

дональд трамп

майк уолтц

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по национальной безопасности, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. "Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более", - заявила Брюс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

https://ria.ru/20250503/tramp-2014743159.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц, оон