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Госдеп рассказал о зарплате Рубио - РИА Новости, 08.05.2025
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22:37 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/zarplata-2015884295.html
Госдеп рассказал о зарплате Рубио
Госдеп рассказал о зарплате Рубио - РИА Новости, 08.05.2025
Госдеп рассказал о зарплате Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по национальной безопасности, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Тэмми Брюс. "Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более", - заявила Брюс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц, оон
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Майк Уолтц, ООН
Госдеп рассказал о зарплате Рубио

Госдеп: Рубио получает одну зарплату как госсекретарь и и.о. советника Трампа

© Getty Images / Anna MoneymakerГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио получает только одну зарплату, занимая пост главы госдепа и временно исполняя обязанности советника президента по национальной безопасности, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Тэмми Брюс.
«
"Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более", - заявила Брюс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Трамп дал слишком много власти в руки не того человека
3 мая, 08:11
 
В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампМайк УолтцООН
 
 
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