https://ria.ru/20250508/zakony-2015831049.html

Володин рассказал о законах по защите исторической памяти

Володин рассказал о законах по защите исторической памяти - РИА Новости, 08.05.2025

Володин рассказал о законах по защите исторической памяти

С 2014 года принято 13 федеральных законов, направленных на защиту исторической памяти, в частотности, в сфере противодействия реабилитации нацизма и сохранении РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:42:00+03:00

2025-05-08T17:42:00+03:00

2025-05-08T17:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

япония

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. С 2014 года принято 13 федеральных законов, направленных на защиту исторической памяти, в частотности, в сфере противодействия реабилитации нацизма и сохранении правды о событиях Великой Отечественной войны, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "С 2014 года принято 13 федеральных законов, направленных на: противодействие реабилитации и героизации нацизма; сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны и решающем вкладе советского народа в достижение Победы; поддержку ветеранов", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что защита исторической памяти — это один из приоритетов в работе Госдумы. "Память о Великой Победе для нас священна", - добавил председатель Госдумы. Володин напомнил о законах, которые приняты и направлены на защиту исторической памяти. Так, по его словам, в сфере архивов и произведения культуры существует свободное использование произведений о Великой Отечественной войне, обнародованных до 26 декабря 1991 года, в определенные памятные и праздничные дни, а также создание единой государственной информационной системы удаленного использования архивных документов. В публикации отмечается, что лица, награжденные знаками "Житель осажденного Сталинграда" и "Житель осажденного Севастополя", теперь отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны, и им положены выплаты и льготы по пенсионному обеспечению, а также предоставляется набор социальных услуг, включая бесплатные лекарства, проезд на пригородном ж/д транспорте, санаторное лечение и ряд других преференций. "Увековечение памяти: проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня; увековечение памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны; приравнивание георгиевской ленты к символам воинской славы; установление на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны информационных надписей и обозначений; сохранение объектов культурного наследия, мемориалов, увековечивающих память о событиях и участниках войны", - сообщается в посте. Уточняется, что усилена ответственность за реабилитацию нацизма, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и публичное осквернение символов воинской славы, за изготовление и распространение нацистской символики, а также возможность проводить судебное разбирательство без участия подсудимого, если он повредил воинские захоронения или памятники и находится за рубежом. Помимо этого, в публикации напоминаются даты дней воинской славы: 12 мая - День окончания Крымской наступательной операции, 9 августа - День окончания Ленинградской битвы, а 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250508/istoriya-2015344697.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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общество, япония, вячеслав володин, госдума рф