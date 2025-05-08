https://ria.ru/20250508/zakharova-2015730157.html

Захарова рассказала о важности праздника 9 мая для бойцов СВО на передовой

Захарова рассказала о важности праздника 9 мая для бойцов СВО на передовой - РИА Новости, 08.05.2025

Захарова рассказала о важности праздника 9 мая для бойцов СВО на передовой

Праздник Великой Победы для бойцов СВО неразрывно связан с настоящим днем, на передовой они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению нацизма и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T07:37:00+03:00

2025-05-08T07:37:00+03:00

2025-05-08T07:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

мария захарова

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Праздник Великой Победы для бойцов СВО неразрывно связан с настоящим днем, на передовой они видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению нацизма и фашизма, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Но я также знаю, что для огромного количества наших граждан это не только памятная дата, не только юбилей, это не только момент, который нужно подготовить, прожить, а потом ждать следующей памятной даты, юбилейного года", - сказала она. По словам Захаровой, "для огромного количества, если не сказать для большинства наших людей, это ежедневная жизнь, это существование, это тот самый кислород, без которого нельзя". "Давайте возьмем бойцов на передовой, на СВО, это неразрывно для них. Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению до конца нацизма и фашизма, к росту неонацизма. Они видят сами, к какому уродству это приводит",- подчеркнула она.

https://ria.ru/20250507/tramp-2015453978.html

https://ria.ru/20250506/zaharova-2015338612.html

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общество, россия, мария захарова, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне