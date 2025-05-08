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"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО
"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2025
"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО
Российская "Южная" группировка нанесла до начала перемирия поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял более 290 военнослужащих,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:21:00+03:00
2025-05-08T13:21:00+03:00
2025-05-08T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла до начала перемирия поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял более 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."До начала действия перемирия... подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера Senator канадского производства, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 290 военных в зоне ответственности группировки "Юг"