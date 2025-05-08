https://ria.ru/20250508/yug-2015777711.html

"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО

"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2025

"Юг" до начала перемирия улучшил тактическое положение в зоне СВО

Российская "Южная" группировка нанесла до начала перемирия поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял более 290 военнослужащих,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:21:00+03:00

2025-05-08T13:21:00+03:00

2025-05-08T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла до начала перемирия поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял более 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."До начала действия перемирия... подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера Senator канадского производства, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины