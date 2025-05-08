https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722709.html

СМИ: выпущенная, вероятно, КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии

СМИ: выпущенная, вероятно, КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: выпущенная, вероятно, КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии

Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:59:00+03:00

2025-05-08T03:59:00+03:00

2025-05-08T04:07:00+03:00

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японское море

сигэру исиба

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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности. До этого Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. О вероятном ракетном пуске КНДР сообщила также береговая охрана Японии. Как заявил журналистам премьер-министрам Японии Сигэру Исиба, власти осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации. По данным телеканала, в кризисном штабе при канцелярии премьера была сформированная специальная группа для анализа данных.Также отмечается, что "в связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр Японии поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".Источники телеканала также сообщили, что к настоящему времени информации об ущербе в связи с вероятным ракетным испытанием КНДР не поступало.

https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html

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в мире, япония, японское море, сигэру исиба