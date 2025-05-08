https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html

В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба

В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба - РИА Новости, 08.05.2025

В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба

Власти Японии осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации, заявил японский премьер... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:51:00+03:00

2025-05-08T03:51:00+03:00

2025-05-08T03:51:00+03:00

в мире

япония

японское море

сигэру исиба

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ТОКИО, 8 мая – РИА Новости. Власти Японии осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации, заявил японский премьер Сигэру Исиба. Ранее Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности. До этого южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. О вероятном ракетном пуске КНДР сообщила также береговая охрана Японии. "Мы осведомлены относительно данных сообщений. Ведется сбор и анализ информации", - заявил журналистам Исиба, трансляция подхода которого велась телеканалом NHK.

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в мире, япония, японское море, сигэру исиба