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В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба - РИА Новости, 08.05.2025
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03:51 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html
В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба
В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба - РИА Новости, 08.05.2025
В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба
Власти Японии осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации, заявил японский премьер... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:51:00+03:00
2025-05-08T03:51:00+03:00
в мире
япония
японское море
сигэру исиба
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ТОКИО, 8 мая – РИА Новости. Власти Японии осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации, заявил японский премьер Сигэру Исиба. Ранее Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности. До этого южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. О вероятном ракетном пуске КНДР сообщила также береговая охрана Японии. "Мы осведомлены относительно данных сообщений. Ведется сбор и анализ информации", - заявил журналистам Исиба, трансляция подхода которого велась телеканалом NHK.
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в мире, япония, японское море, сигэру исиба
В мире, Япония, Японское море, Сигэру Исиба
В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба

Премьер Исиба: власти Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР

© AP Photo / David MareuilСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / David Mareuil
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 8 мая – РИА Новости. Власти Японии осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации, заявил японский премьер Сигэру Исиба.
Ранее Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности. До этого южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
О вероятном ракетном пуске КНДР сообщила также береговая охрана Японии.
"Мы осведомлены относительно данных сообщений. Ведется сбор и анализ информации", - заявил журналистам Исиба, трансляция подхода которого велась телеканалом NHK.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности
02:56
 
В миреЯпонияЯпонское мореСигэру Исиба
 
 
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