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В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" - РИА Новости, 08.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
16:18 08.05.2025 (обновлено: 16:19 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/yakutsk-2015814900.html
В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы"
В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" - РИА Новости, 08.05.2025
В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы"
Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы, всего в акции приняли участие свыше 11 тысяч человек, заявил глава региона... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:18:00+03:00
2025-05-08T16:19:00+03:00
республика саха (якутия)
якутск
общество
айсен николаев
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ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы, всего в акции приняли участие свыше 11 тысяч человек, заявил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" проводится в стране в одиннадцатый раз. Акция в Якутске состоялась на проспекте Ленина. Школьники, студенты, участники танцевальных коллективов, сотрудники учреждений культуры и другие горожане через танец почтили память героев Великой Отечественной войны. "Сегодня в столице республики прошёл самый массовый за всю историю Вальс Победы. Более 5,5 тысяч пар, более 11 тысяч человек - школьники, студенты, педагоги, военнослужащие, представители общественных организаций закружились в едином ритме вальса. Это было действительно впечатляющее, прекрасное зрелище. Под звуки военных мелодий ожила история", - рассказал глава региона. В среду более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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якутск, общество, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Общество, Айсен Николаев
В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы"

Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы

© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в праздничных мероприятиях проекта "Проспект Победы" в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в праздничных мероприятиях проекта Проспект Победы в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы, всего в акции приняли участие свыше 11 тысяч человек, заявил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" проводится в стране в одиннадцатый раз.
Акция в Якутске состоялась на проспекте Ленина. Школьники, студенты, участники танцевальных коллективов, сотрудники учреждений культуры и другие горожане через танец почтили память героев Великой Отечественной войны.
«
"Сегодня в столице республики прошёл самый массовый за всю историю Вальс Победы. Более 5,5 тысяч пар, более 11 тысяч человек - школьники, студенты, педагоги, военнослужащие, представители общественных организаций закружились в едином ритме вальса. Это было действительно впечатляющее, прекрасное зрелище. Под звуки военных мелодий ожила история", - рассказал глава региона.
В среду более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбществоАйсен Николаев
 
 
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