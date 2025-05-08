В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы"
Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в праздничных мероприятиях проекта "Проспект Победы" в Якутске
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы, всего в акции приняли участие свыше 11 тысяч человек, заявил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" проводится в стране в одиннадцатый раз.
Акция в Якутске состоялась на проспекте Ленина. Школьники, студенты, участники танцевальных коллективов, сотрудники учреждений культуры и другие горожане через танец почтили память героев Великой Отечественной войны.
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"Сегодня в столице республики прошёл самый массовый за всю историю Вальс Победы. Более 5,5 тысяч пар, более 11 тысяч человек - школьники, студенты, педагоги, военнослужащие, представители общественных организаций закружились в едином ритме вальса. Это было действительно впечатляющее, прекрасное зрелище. Под звуки военных мелодий ожила история", - рассказал глава региона.
В среду более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.