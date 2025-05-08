https://ria.ru/20250508/yakutsk-2015814900.html

В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы"

В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" - РИА Новости, 08.05.2025

В Якутске прошла всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы"

Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы, всего в акции приняли участие свыше 11 тысяч человек, заявил глава региона... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:18:00+03:00

2025-05-08T16:18:00+03:00

2025-05-08T16:19:00+03:00

республика саха (якутия)

якутск

общество

айсен николаев

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ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Впервые более 5,5 тысяч пар на главной улице Якутска закружились в Вальсе Победы, всего в акции приняли участие свыше 11 тысяч человек, заявил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Всероссийская патриотическая акция "Вальс Победы" проводится в стране в одиннадцатый раз. Акция в Якутске состоялась на проспекте Ленина. Школьники, студенты, участники танцевальных коллективов, сотрудники учреждений культуры и другие горожане через танец почтили память героев Великой Отечественной войны. "Сегодня в столице республики прошёл самый массовый за всю историю Вальс Победы. Более 5,5 тысяч пар, более 11 тысяч человек - школьники, студенты, педагоги, военнослужащие, представители общественных организаций закружились в едином ритме вальса. Это было действительно впечатляющее, прекрасное зрелище. Под звуки военных мелодий ожила история", - рассказал глава региона. В среду более 15 тысяч человек на площади Победы в Якутске приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

якутск, общество, айсен николаев