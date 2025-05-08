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ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" до начала перемирия, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:26:00+03:00
2025-05-08T13:26:00+03:00
2025-05-08T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" до начала перемирия, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерная машина разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства. В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий оставались на ранее занятых рубежах и позициях, строго соблюдая режим прекращения огня, отмечает МО РФ.
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ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север"
МО: ВСУ потеряли до начала перемирия до 215 солдат в зоне группировки "Север"