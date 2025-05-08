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ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 08.05.2025 (обновлено: 13:54 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/vsu-2015778561.html
ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" до начала перемирия, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:26:00+03:00
2025-05-08T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" до начала перемирия, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерная машина разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства. В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий оставались на ранее занятых рубежах и позициях, строго соблюдая режим прекращения огня, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250508/minoborony-2015777390.html
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россия, сумская область, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, день победы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, День Победы
ВСУ потеряли до перемирия до 215 боевиков в зоне группировки "Север"

МО: ВСУ потеряли до начала перемирия до 215 солдат в зоне группировки "Север"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" до начала перемирия, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерная машина разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий оставались на ранее занятых рубежах и позициях, строго соблюдая режим прекращения огня, отмечает МО РФ.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
ВСУ нарушили перемирие
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДень Победы
 
 
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