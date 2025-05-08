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Бойцы "Днепра" восстановили памятник героям ВОВ - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:55 08.05.2025 (обновлено: 20:56 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/vov-2015872481.html
Бойцы "Днепра" восстановили памятник героям ВОВ
Бойцы "Днепра" восстановили памятник героям ВОВ - РИА Новости, 08.05.2025
Бойцы "Днепра" восстановили памятник героям ВОВ
Военнослужащие группировки войск "Днепр" в преддверии праздника 80-летия Победы отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны из Херсонской... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:55:00+03:00
2025-05-08T20:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
херсонская область
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" в преддверии праздника 80-летия Победы отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны из Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. "Наше подразделение используя собственный ресурс, в связке с администрацией и местными жителями, в преддверии 80-летия великой Победы провело реставрацию данного монумента", - сказал РИА Новости офицер "Днепра". Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны жителям Херсонской области был в запущенном состоянии на протяжении последних 30 лет. Краска облуплена, многие элементы архитектурной композиции, такие как красная звезда на обелиске, утрачены. При этом на памятных досках монумента выбито много повторяющихся фамилий, как правило местных жителей. "Дело в том, что в Великую Отечественную войну семьи данного населенного пункта практически целиком уходили защищать нашу общую, на тот момент, Родину", - сказал военнослужащий группировки "Днепр". Герой России, командир бронегруппы группировки войск "Днепр" с позывным "Ольха" рассказал агентству, что в своей семье он является представителем четвертого поколения военнослужащих. "У меня с казачества все это начинается. Дедушка провоевал в разведке в казачестве в Финскую, на Халхин-Голе. Потом (Великую - ред.) Отечественную. Папка был военный, вертолетчик у меня отец. Мама была медик, тоже военная. Еще сестра военная была. И вот так вот. Поколение, под поколение", - рассказал агентству танкист. Офицер, Герой России с позывным "Ольха", сообщил, что в этом году он впервые в жизни приглашен в качестве гостя на Парад Победы в Москву.
https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015855492.html
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россия, херсонская область , москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Херсонская область , Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Днепра" восстановили памятник героям ВОВ

Бойцы "Днепра" восстановили памятник павшим в ВОВ жителям Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие "Днепра"
Военнослужащие Днепра - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие "Днепра". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" в преддверии праздника 80-летия Победы отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны из Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Наше подразделение используя собственный ресурс, в связке с администрацией и местными жителями, в преддверии 80-летия великой Победы провело реставрацию данного монумента", - сказал РИА Новости офицер "Днепра".
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Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны жителям Херсонской области был в запущенном состоянии на протяжении последних 30 лет. Краска облуплена, многие элементы архитектурной композиции, такие как красная звезда на обелиске, утрачены. При этом на памятных досках монумента выбито много повторяющихся фамилий, как правило местных жителей.
"Дело в том, что в Великую Отечественную войну семьи данного населенного пункта практически целиком уходили защищать нашу общую, на тот момент, Родину", - сказал военнослужащий группировки "Днепр".
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Герой России, командир бронегруппы группировки войск "Днепр" с позывным "Ольха" рассказал агентству, что в своей семье он является представителем четвертого поколения военнослужащих.
"У меня с казачества все это начинается. Дедушка провоевал в разведке в казачестве в Финскую, на Халхин-Голе. Потом (Великую - ред.) Отечественную. Папка был военный, вертолетчик у меня отец. Мама была медик, тоже военная. Еще сестра военная была. И вот так вот. Поколение, под поколение", - рассказал агентству танкист.
Офицер, Герой России с позывным "Ольха", сообщил, что в этом году он впервые в жизни приглашен в качестве гостя на Парад Победы в Москву.
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