https://ria.ru/20250508/vostok-2015778225.html

"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025

"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:24:00+03:00

2025-05-08T13:24:00+03:00

2025-05-08T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/tramp-2015688533.html

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Варвара Скокшина

киев, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины