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"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:24:00+03:00
2025-05-08T13:24:00+03:00
2025-05-08T13:24:00+03:00
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запорожская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Востока" до 195 военных и РСЗО "Град"