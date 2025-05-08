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"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/vostok-2015778225.html
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:24:00+03:00
2025-05-08T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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киев, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Восток" до начала перемирия продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Востока" до 195 военных и РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" до начала перемирия продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и РСЗО "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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