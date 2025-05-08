Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба главы региона.
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"Вы все - Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь", - передает пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор уточнил, что в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий, им уже около 100 лет. Всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут.
В церемонии возложения вместе с главой региона приняли участие старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода, фельдшер из Ступина Людмила Болилая, участники президентской образовательной программы "Время героев" Александр Ильин и Артем Чайковский, полковник запаса Главного управления Генштаба ВС РФ, ветеран боевых действий и спецоперации Роман Смирнов.