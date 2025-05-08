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Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025
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Новости Подмосковья
 
14:49 08.05.2025 (обновлено: 16:54 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/vorobev-2015793664.html
Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025
Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:49:00+03:00
2025-05-08T16:54:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба главы региона."Вы все - Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь", - передает пресс-служба слова Воробьева.Губернатор уточнил, что в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий, им уже около 100 лет. Всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут.В церемонии возложения вместе с главой региона приняли участие старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода, фельдшер из Ступина Людмила Болилая, участники президентской образовательной программы "Время героев" Александр Ильин и Артем Чайковский, полковник запаса Главного управления Генштаба ВС РФ, ветеран боевых действий и спецоперации Роман Смирнов.
https://ria.ru/20250508/kontsert-2015777156.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба главы региона.
«
"Вы все - Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь", - передает пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор уточнил, что в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий, им уже около 100 лет. Всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут.
В церемонии возложения вместе с главой региона приняли участие старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода, фельдшер из Ступина Людмила Болилая, участники президентской образовательной программы "Время героев" Александр Ильин и Артем Чайковский, полковник запаса Главного управления Генштаба ВС РФ, ветеран боевых действий и спецоперации Роман Смирнов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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