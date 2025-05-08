https://ria.ru/20250508/vorobev-2015793664.html

Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025

Воробьев и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:49:00+03:00

2025-05-08T14:49:00+03:00

2025-05-08T16:54:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба главы региона."Вы все - Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь", - передает пресс-служба слова Воробьева.Губернатор уточнил, что в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий, им уже около 100 лет. Всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут.В церемонии возложения вместе с главой региона приняли участие старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода, фельдшер из Ступина Людмила Болилая, участники президентской образовательной программы "Время героев" Александр Ильин и Артем Чайковский, полковник запаса Главного управления Генштаба ВС РФ, ветеран боевых действий и спецоперации Роман Смирнов.

https://ria.ru/20250508/kontsert-2015777156.html

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), андрей воробьев, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне