https://ria.ru/20250508/volodin-2015756905.html

Володин поздравил россиян с Днем Победы

Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Володин поздравил россиян с Днем Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с наступающим праздником Победы, отметив, что нет ни одной семьи в России,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:15:00+03:00

2025-05-08T11:15:00+03:00

2025-05-08T11:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вячеслав володин

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с наступающим праздником Победы, отметив, что нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. "Поздравляю всех с наступающим праздником — Днем Великой Победы! Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война", - написал он. Председатель Госдумы добавил, что деды и прадеды 80 лет назад защитили страну и спасли мир от фашизма. "Важно, чтобы память о них жила в веках и передавалась из поколения в поколение. Пока мы помним — они живут с нами. С праздником, дорогие товарищи!" – отметил Володин.

https://ria.ru/20250428/volodin-2013936148.html

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Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне