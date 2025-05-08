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Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:15 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/volodin-2015756905.html
Володин поздравил россиян с Днем Победы
Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Володин поздравил россиян с Днем Победы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с наступающим праздником Победы, отметив, что нет ни одной семьи в России,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:15:00+03:00
2025-05-08T11:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вячеслав володин
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с наступающим праздником Победы, отметив, что нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. "Поздравляю всех с наступающим праздником — Днем Великой Победы! Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война", - написал он. Председатель Госдумы добавил, что деды и прадеды 80 лет назад защитили страну и спасли мир от фашизма. "Важно, чтобы память о них жила в веках и передавалась из поколения в поколение. Пока мы помним — они живут с нами. С праздником, дорогие товарищи!" – отметил Володин.
https://ria.ru/20250428/volodin-2013936148.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин поздравил россиян с Днем Победы

Володин: нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с наступающим праздником Победы, отметив, что нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война.
«
"Поздравляю всех с наступающим праздником — Днем Великой Победы! Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война", - написал он.
Председатель Госдумы добавил, что деды и прадеды 80 лет назад защитили страну и спасли мир от фашизма.
"Важно, чтобы память о них жила в веках и передавалась из поколения в поколение. Пока мы помним — они живут с нами. С праздником, дорогие товарищи!" – отметил Володин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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