Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград
Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград ко Дню Победы
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"
Вывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Позывные у аэропорта Волгограда изменились на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Сталинград, сообщает пресс-служба авиагавани.
"С 00.00 8 мая до 23.59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в Волгоград, будет использоваться прежнее название города – Сталинград", - сообщил волгоградский аэропорт в своем Telegram-канале.
В среду дорожные указатели "Волгоград " временно заменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования Дня Победы.
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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