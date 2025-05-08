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Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:49 08.05.2025 (обновлено: 19:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/volgograd-2015859919.html
Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград
Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград - РИА Новости, 08.05.2025
Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград
Позывные у аэропорта Волгограда изменились на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Сталинград, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:49:00+03:00
2025-05-08T19:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
волгоград
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Позывные у аэропорта Волгограда изменились на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Сталинград, сообщает пресс-служба авиагавани. "С 00.00 8 мая до 23.59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в Волгоград, будет использоваться прежнее название города – Сталинград", - сообщил волгоградский аэропорт в своем Telegram-канале. В среду дорожные указатели "Волгоград " временно заменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования Дня Победы. Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html
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общество, волгоград, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Волгоград, Сталинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград

Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград ко Дню Победы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"
Вывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на Сталинград - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Вывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Позывные у аэропорта Волгограда изменились на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Сталинград, сообщает пресс-служба авиагавани.
"С 00.00 8 мая до 23.59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в Волгоград, будет использоваться прежнее название города – Сталинград", - сообщил волгоградский аэропорт в своем Telegram-канале.
В среду дорожные указатели "Волгоград " временно заменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования Дня Победы.
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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