https://ria.ru/20250508/volgograd-2015859919.html

Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград

Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград - РИА Новости, 08.05.2025

Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград

Позывные у аэропорта Волгограда изменились на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Сталинград, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:49:00+03:00

2025-05-08T19:49:00+03:00

2025-05-08T19:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

волгоград

сталинград

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015860787_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_969e50d0fcfe67a44eb2162b4e701551.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Позывные у аэропорта Волгограда изменились на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Сталинград, сообщает пресс-служба авиагавани. "С 00.00 8 мая до 23.59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в Волгоград, будет использоваться прежнее название города – Сталинград", - сообщил волгоградский аэропорт в своем Telegram-канале. В среду дорожные указатели "Волгоград " временно заменили на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования Дня Победы. Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html

волгоград

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, волгоград, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне