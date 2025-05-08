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Костромичи в память о защитниках Отечества спустили на Волгу венки Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:58 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/volga-2015886436.html
Костромичи в память о защитниках Отечества спустили на Волгу венки Победы
Костромичи в память о защитниках Отечества спустили на Волгу венки Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Костромичи в память о защитниках Отечества спустили на Волгу венки Победы
Жители Костромской области в память о защитниках Отечества спустили на воду реки Волги венки Победы в рамках акции, инициированной губернатором Сергеем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:58:00+03:00
2025-05-08T22:58:00+03:00
костромская область
общество
сергей ситников
костромская область
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КОСТРОМА, 8 мая - РИА Новости. Жители Костромской области в память о защитниках Отечества спустили на воду реки Волги венки Победы в рамках акции, инициированной губернатором Сергеем Ситниковым, сообщила пресс-служба администрации региона. Акция "Венок Победы", прошедшая в регионе в четверг, проводится в регионе уже десять лет. Автор идеи - губернатор Сергей Ситников. За десятилетие участниками мероприятия стали десятки тысяч жителей Костромской области. Глава региона на церемонии спуска венков отметил, что участники первых акций уже подросли. "Некоторые из них сегодня принимают участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Я знаю, что и вот эти наши майские встречи повлияли на их жизненный выбор, на их жизненную позицию. Они сегодня выполняют те же самые задачи, которые выполняли ранее наши великие предки", - сказал Ситников. Он поблагодарил участников патриотических объединений города, поисковых отрядов и спецклассов патриотической направленности. "Вы своей общественной деятельностью укрепляете память людей, продолжаете эту память, огромное вам спасибо", - сказал губернатор. По данным областной администрации, в годы Великой Отечественной войны Костромская область вместе со всей страной ковала Победу: 260 тысяч жителей региона отправились на фронт защищать Родину, почти половина из них не вернулась домой. В честь мужества и подвига советского народа юнармейцы и активисты патриотических объединений под залп орудий спустили на воду реки Волги с борта катера пять венков. "Каждый из них символизирует один год Великой Отечественной войны и имеет свое название - венок Всенародного Патриотизма, венок Беспримерного Мужества, венок Бессмертного подвига, венок Героической Славы, венок Великой Победы", - говорится в сообщении обладминистрации.
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общество, сергей ситников, костромская область
Костромская область, Общество, Сергей Ситников, Костромская область
Костромичи в память о защитниках Отечества спустили на Волгу венки Победы

В Костромской области в десятый раз прошла акция "Венок Победы"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк Кострома
 Кострома - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 8 мая - РИА Новости. Жители Костромской области в память о защитниках Отечества спустили на воду реки Волги венки Победы в рамках акции, инициированной губернатором Сергеем Ситниковым, сообщила пресс-служба администрации региона.
Акция "Венок Победы", прошедшая в регионе в четверг, проводится в регионе уже десять лет. Автор идеи - губернатор Сергей Ситников. За десятилетие участниками мероприятия стали десятки тысяч жителей Костромской области.
Глава региона на церемонии спуска венков отметил, что участники первых акций уже подросли.
«
"Некоторые из них сегодня принимают участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Я знаю, что и вот эти наши майские встречи повлияли на их жизненный выбор, на их жизненную позицию. Они сегодня выполняют те же самые задачи, которые выполняли ранее наши великие предки", - сказал Ситников.
Он поблагодарил участников патриотических объединений города, поисковых отрядов и спецклассов патриотической направленности.
"Вы своей общественной деятельностью укрепляете память людей, продолжаете эту память, огромное вам спасибо", - сказал губернатор.
По данным областной администрации, в годы Великой Отечественной войны Костромская область вместе со всей страной ковала Победу: 260 тысяч жителей региона отправились на фронт защищать Родину, почти половина из них не вернулась домой.
В честь мужества и подвига советского народа юнармейцы и активисты патриотических объединений под залп орудий спустили на воду реки Волги с борта катера пять венков.
"Каждый из них символизирует один год Великой Отечественной войны и имеет свое название - венок Всенародного Патриотизма, венок Беспримерного Мужества, венок Бессмертного подвига, венок Героической Славы, венок Великой Победы", - говорится в сообщении обладминистрации.
 
Костромская областьОбществоСергей СитниковКостромская область
 
 
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