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Белорусский ветеран рассказал о страхе на фронте - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015839078.html
Белорусский ветеран рассказал о страхе на фронте
Белорусский ветеран рассказал о страхе на фронте - РИА Новости, 08.05.2025
Белорусский ветеран рассказал о страхе на фронте
Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский рассказал РИА Новости, что не испытывал особого страха на фронте. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:20:00+03:00
2025-05-08T18:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
польша
минская область
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский рассказал РИА Новости, что не испытывал особого страха на фронте. Зубовский родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была оккупирована, ему было всего 14 лет. После освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, под Кенигсбергом (Калининградом), в Чехословакии. Как рассказал Зубовский, он был призван в Красную армию через неделю после освобождения от немцев его родной деревни, хотя на тот момент ему еще не исполнилось 18 лет. Ка вспоминает ветеран, когда советские солдаты освободили деревню и строем шли через нее, он испытал такое воодушевление, что хотелось идти вместе с ними. После призыва в армию пару недель Зубовский провел в санчасти, поскольку заболел на запасном пункте армии в Могилевской области во время учебы новобранцев. Там условия у солдат были тяжелые как с точки зрения питания, так и санитарии. Вскоре Зубовский был переброшен в направлении Гольдапа (Польша) в действующую армию и попал на передовую в пехоту. По словам ветерана, во время оккупации родной деревни немцами было страшно из-за неизвестности, поскольку сложно было предугадать действия оккупантов. "Страх, потому что не знаешь, что с тобой будет", - пояснил он. При этом Зубовский рассказал, что на фронте страха особо не испытывал, возможно, из-за молодости. По его словам, сразу, когда впервые попал на передовую в окоп, было страшно, но этот страх прошел уже в первую атаку. "Рано утром начинается артподготовка по немцам – и дается команда "Вперед". И бежишь вперед… Две или три линии немецких прошли, трупы лежат по траншеям… И страха уже нет. И уже вместо того, чтобы рыть глубже (окопы – ред.), стоишь во весь рост, пули только "чик-чик" мимо. Глупость из-за молодости, конечно", - рассказал собеседник. По его словам, он среди первых поднимался в бой. "Дают команду "вперед", я храбрый, отчаянный, - идти так идти, бежать так бежать", - сказал ветеран. В одном из боев Зубовский был ранен в левое плечо, пуля повредила только мягкие ткани. Он попал на две недели в госпиталь, где одновременно с выздоровлением помогал санитарам ухаживать за более серьезно раненными бойцами, а после вновь вернулся на фронт освобождать Европу. Среди наград Зубовского – орден Славы третьей степени. На вопрос, за какой именно подвиг был награжден, ветеран скромно отвечает, что "по совокупности". Вместе с тем, в наградном листе записано, что командир отделения первого стрелкового батальона младший сержант Зубовский "в бою за деревню Берна (в Силезии – ред.) 8 мая 1945 года проявил себя бесстрашным воином, первый поднял свое отделение в атаку, сам лично из своего оружия уничтожил девять гитлеровцев и дал возможность взводу быстро овладеть траншеей противника".
https://ria.ru/20250508/veteran-2015757261.html
https://ria.ru/20250506/vov-2015291505.html
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
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Максим Зубков
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белоруссия, польша, минская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Польша, Минская область
Белорусский ветеран рассказал о страхе на фронте

Ветеран Зубовский рассказал, что не испытывал особого страха на фронте

© РИА Новости / Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский рассказал РИА Новости, что не испытывал особого страха на фронте.
Зубовский родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была оккупирована, ему было всего 14 лет. После освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, под Кенигсбергом (Калининградом), в Чехословакии.
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Как рассказал Зубовский, он был призван в Красную армию через неделю после освобождения от немцев его родной деревни, хотя на тот момент ему еще не исполнилось 18 лет. Ка вспоминает ветеран, когда советские солдаты освободили деревню и строем шли через нее, он испытал такое воодушевление, что хотелось идти вместе с ними.
После призыва в армию пару недель Зубовский провел в санчасти, поскольку заболел на запасном пункте армии в Могилевской области во время учебы новобранцев. Там условия у солдат были тяжелые как с точки зрения питания, так и санитарии. Вскоре Зубовский был переброшен в направлении Гольдапа (Польша) в действующую армию и попал на передовую в пехоту.
По словам ветерана, во время оккупации родной деревни немцами было страшно из-за неизвестности, поскольку сложно было предугадать действия оккупантов. "Страх, потому что не знаешь, что с тобой будет", - пояснил он.
При этом Зубовский рассказал, что на фронте страха особо не испытывал, возможно, из-за молодости. По его словам, сразу, когда впервые попал на передовую в окоп, было страшно, но этот страх прошел уже в первую атаку. "Рано утром начинается артподготовка по немцам – и дается команда "Вперед". И бежишь вперед… Две или три линии немецких прошли, трупы лежат по траншеям… И страха уже нет. И уже вместо того, чтобы рыть глубже (окопы – ред.), стоишь во весь рост, пули только "чик-чик" мимо. Глупость из-за молодости, конечно", - рассказал собеседник.
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По его словам, он среди первых поднимался в бой. "Дают команду "вперед", я храбрый, отчаянный, - идти так идти, бежать так бежать", - сказал ветеран. В одном из боев Зубовский был ранен в левое плечо, пуля повредила только мягкие ткани. Он попал на две недели в госпиталь, где одновременно с выздоровлением помогал санитарам ухаживать за более серьезно раненными бойцами, а после вновь вернулся на фронт освобождать Европу.
Среди наград Зубовского – орден Славы третьей степени. На вопрос, за какой именно подвиг был награжден, ветеран скромно отвечает, что "по совокупности". Вместе с тем, в наградном листе записано, что командир отделения первого стрелкового батальона младший сержант Зубовский "в бою за деревню Берна (в Силезии – ред.) 8 мая 1945 года проявил себя бесстрашным воином, первый поднял свое отделение в атаку, сам лично из своего оружия уничтожил девять гитлеровцев и дал возможность взводу быстро овладеть траншеей противника".
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