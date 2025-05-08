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Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:59 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015835798.html
Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году
Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году - РИА Новости, 08.05.2025
Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году
Американские военные, воевавшие в Германии, спокойно восприняли весть о Победе над фашистской Германией в мае 1945 года, поскольку еще до этого знали, что война РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:59:00+03:00
2025-05-08T17:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
сша
вторая мировая война (1939-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские военные, воевавшие в Германии, спокойно восприняли весть о Победе над фашистской Германией в мае 1945 года, поскольку еще до этого знали, что война фактически закончилась, рассказал РИА Новости ветеран Фрэнк Кон. "Май 1945 года я встретил в Магдебурге, и мы уже неделю как знали, что война закончилась. Таким образом, официальное объявление не стало для нас неожиданностью, и мы не делали ничего особенного, чтобы отметить его", - сказал Кон. Ветеран, в апреле 1945 года принимавший участие в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе, отметил, что в американских частях не было особых празднований по случаю Победы. "Мы спокойно восприняли это объявление и уже на следующий день разведывательное подразделение, а также моя команда были расформированы, и нас всех отправили в разные районы оккупационной зоны", - добавил он. Полковник в отставке е Сухопутных сил США, Кон, которому сейчас 99 лет, рассказал, что в нынешнем году его пригласили 8 мая на церемонию у мемориала в честь воинов Второй мировой войны в Вашингтоне. Кроме того, он собирается участвовать в онлайн-встрече с канадскими учениками, которые также отмечают праздник.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015757261.html
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в мире, германия, сша, вторая мировая война (1939-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, США, Вторая мировая война (1939-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году

Ветеран Кон: особых празднований по случаю Победы в США в 1945 году не было

© РИА Новости / Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские военные, воевавшие в Германии, спокойно восприняли весть о Победе над фашистской Германией в мае 1945 года, поскольку еще до этого знали, что война фактически закончилась, рассказал РИА Новости ветеран Фрэнк Кон.
"Май 1945 года я встретил в Магдебурге, и мы уже неделю как знали, что война закончилась. Таким образом, официальное объявление не стало для нас неожиданностью, и мы не делали ничего особенного, чтобы отметить его", - сказал Кон.
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Ветеран, в апреле 1945 года принимавший участие в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе, отметил, что в американских частях не было особых празднований по случаю Победы.
"Мы спокойно восприняли это объявление и уже на следующий день разведывательное подразделение, а также моя команда были расформированы, и нас всех отправили в разные районы оккупационной зоны", - добавил он.
Полковник в отставке е Сухопутных сил США, Кон, которому сейчас 99 лет, рассказал, что в нынешнем году его пригласили 8 мая на церемонию у мемориала в честь воинов Второй мировой войны в Вашингтоне. Кроме того, он собирается участвовать в онлайн-встрече с канадскими учениками, которые также отмечают праздник.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГерманияСШАВторая мировая война (1939-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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