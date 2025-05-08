https://ria.ru/20250508/veteran-2015835798.html

Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году

Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году - РИА Новости, 08.05.2025

Ветеран рассказал, как военные США восприняли новость о Победе в 1945 году

Американские военные, воевавшие в Германии, спокойно восприняли весть о Победе над фашистской Германией в мае 1945 года, поскольку еще до этого знали, что война РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:59:00+03:00

2025-05-08T17:59:00+03:00

2025-05-08T17:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

сша

вторая мировая война (1939-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские военные, воевавшие в Германии, спокойно восприняли весть о Победе над фашистской Германией в мае 1945 года, поскольку еще до этого знали, что война фактически закончилась, рассказал РИА Новости ветеран Фрэнк Кон. "Май 1945 года я встретил в Магдебурге, и мы уже неделю как знали, что война закончилась. Таким образом, официальное объявление не стало для нас неожиданностью, и мы не делали ничего особенного, чтобы отметить его", - сказал Кон. Ветеран, в апреле 1945 года принимавший участие в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе, отметил, что в американских частях не было особых празднований по случаю Победы. "Мы спокойно восприняли это объявление и уже на следующий день разведывательное подразделение, а также моя команда были расформированы, и нас всех отправили в разные районы оккупационной зоны", - добавил он. Полковник в отставке е Сухопутных сил США, Кон, которому сейчас 99 лет, рассказал, что в нынешнем году его пригласили 8 мая на церемонию у мемориала в честь воинов Второй мировой войны в Вашингтоне. Кроме того, он собирается участвовать в онлайн-встрече с канадскими учениками, которые также отмечают праздник.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015757261.html

https://ria.ru/20250508/veteran-2015756460.html

германия

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в мире, германия, сша, вторая мировая война (1939-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне