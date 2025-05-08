Сийярто обвинил Брюссель в игнорировании интересов Венгрии
Сийярто: Брюссель разрушает демократию, пытаясь игнорировать волю венгров
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 8 мая - РИА Новости. В Брюсселе разрушают демократию, пытаясь игнорировать волю венгерского народа в вопросах, требующих единогласия среди стран ЕС, таких как прием Украины в сообщество, но Будапешт не позволит этого, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сейчас великие поборники и защитники демократии в Брюсселе как раз разрушают европейскую демократию, пытаясь в тех вопросах, где правила Евросоюза требуют единогласия, найти обходные пути, чтобы можно было исключить и проигнорировать волю венгерского народа. Это позор, конечно, мы этого не допустим", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Варшаве. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
"Если венгерский народ решит, что Украина не должна быть членом ЕС, то мы будем представлять эту позицию. И поскольку членство в ЕС требует единогласия при голосовании, голос Венгрии здесь имеет решающее значение", - отметил министр.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.