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Сийярто обвинил Брюссель в игнорировании интересов Венгрии - РИА Новости, 08.05.2025
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18:09 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/vengrija-2015837786.html
Сийярто обвинил Брюссель в игнорировании интересов Венгрии
Сийярто обвинил Брюссель в игнорировании интересов Венгрии - РИА Новости, 08.05.2025
Сийярто обвинил Брюссель в игнорировании интересов Венгрии
В Брюсселе разрушают демократию, пытаясь игнорировать волю венгерского народа в вопросах, требующих единогласия среди стран ЕС, таких как прием Украины в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:09:00+03:00
2025-05-08T18:09:00+03:00
в мире
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петер сийярто
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 8 мая - РИА Новости. В Брюсселе разрушают демократию, пытаясь игнорировать волю венгерского народа в вопросах, требующих единогласия среди стран ЕС, таких как прием Украины в сообщество, но Будапешт не позволит этого, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сейчас великие поборники и защитники демократии в Брюсселе как раз разрушают европейскую демократию, пытаясь в тех вопросах, где правила Евросоюза требуют единогласия, найти обходные пути, чтобы можно было исключить и проигнорировать волю венгерского народа. Это позор, конечно, мы этого не допустим", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Варшаве. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Он подчеркнул, что власти Венгрии настаивают на том, что венгерские граждане имеют право принимать решение о том, вступит Украина в ЕС или нет, в Венгрии проходит опрос населения по этой теме. "Если венгерский народ решит, что Украина не должна быть членом ЕС, то мы будем представлять эту позицию. И поскольку членство в ЕС требует единогласия при голосовании, голос Венгрии здесь имеет решающее значение", - отметил министр. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250507/fondy-2015711849.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Сийярто обвинил Брюссель в игнорировании интересов Венгрии

Сийярто: Брюссель разрушает демократию, пытаясь игнорировать волю венгров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 мая - РИА Новости. В Брюсселе разрушают демократию, пытаясь игнорировать волю венгерского народа в вопросах, требующих единогласия среди стран ЕС, таких как прием Украины в сообщество, но Будапешт не позволит этого, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сейчас великие поборники и защитники демократии в Брюсселе как раз разрушают европейскую демократию, пытаясь в тех вопросах, где правила Евросоюза требуют единогласия, найти обходные пути, чтобы можно было исключить и проигнорировать волю венгерского народа. Это позор, конечно, мы этого не допустим", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Варшаве. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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7 мая, 23:50
Он подчеркнул, что власти Венгрии настаивают на том, что венгерские граждане имеют право принимать решение о том, вступит Украина в ЕС или нет, в Венгрии проходит опрос населения по этой теме.
"Если венгерский народ решит, что Украина не должна быть членом ЕС, то мы будем представлять эту позицию. И поскольку членство в ЕС требует единогласия при голосовании, голос Венгрии здесь имеет решающее значение", - отметил министр.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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Вчера, 16:40
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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