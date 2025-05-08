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Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков
Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков
Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:04:00+03:00
2025-05-08T20:04:00+03:00
2025-05-08T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Видно то, что все-таки, как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о характере заявлений администрации США
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Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков
Ушаков: заявления США показывают, что они понимают требования и цели Москвы