https://ria.ru/20250508/ushakov-2015861935.html

Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков

Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025

Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков

Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:04:00+03:00

2025-05-08T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Видно то, что все-таки, как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о характере заявлений администрации США

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