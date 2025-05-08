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Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 08.05.2025 (обновлено: 20:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015861935.html
Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков
Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков
Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 08.05.2025
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сша
специальная военная операция на украине
москва
россия
юрий ушаков
дональд трамп
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Видно то, что все-таки, как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о характере заявлений администрации США
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862906.html
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сша, москва, россия, юрий ушаков, дональд трамп, павел зарубин, в мире
США, Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, В мире
Заявления США показывают, что они понимают требования Москвы, заявил Ушаков

Ушаков: заявления США показывают, что они понимают требования и цели Москвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели Москвы, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Видно то, что все-таки, как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о характере заявлений администрации США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМоскваРоссияЮрий УшаковДональд ТрампПавел ЗарубинВ мире
 
 
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