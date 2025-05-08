https://ria.ru/20250508/turisty-2015830695.html
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов
Российские туристы оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines с турецких курортов в РФ, в частности в одном из РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:41:00+03:00
2025-05-08T11:41:00+03:00
2025-05-08T17:42:00+03:00
анталья (провинция)
бодрум
москва
turkish airlines
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Российские туристы оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines с турецких курортов в РФ, в частности в одном из отелей Сиде люди ждут на чемоданах разрешения ситуации, сообщила РИА Новости Марина, отдых которой вынужденно затянулся. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Turkish Airlines отменила в четверг все рейсы между турецкими курортами Анталья, Даламан и Бодрум и российскими городами. "Мы застряли в отеле в турецком Сиде. Вылет должен был состояться в 07.35 (время совпадает с мск), с вечера нам сообщили, во сколько нас заберет туроператор - в 03.10. Мы пришли ко времени, сдали ключи и ждали автобус. Автобус подъехал, нам сообщила девушка, что все вылеты (Turkish Airlines - ред.) отменены. Мы спросили, заселят ли нас обратно, так как было 3 ночи, она сказала - "не знаю", - сообщила Марина. При этом номер был оплачен до 12.00 четверга. По словам туристки, ее и других ожидающих рейс TK3140 из Антальи в Москву заселили снова в их номера после ее звонка на горячую линию туроператора. По состоянию на 11.00 информации о новом рейсе пока нет, туристке посоветовали следить за сайтом авиакомпании или поинтересоваться на стойке регистрации. При этом на горячей линии сейчас тоже не могут ничего сообщить, отметила туристка.
https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html
анталья (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), бодрум, москва, turkish airlines
Анталья (провинция), Бодрум, Москва, Turkish Airlines
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов
Россияне оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов Turkish Airlines
СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Российские туристы оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines с турецких курортов в РФ, в частности в одном из отелей Сиде люди ждут на чемоданах разрешения ситуации, сообщила РИА Новости Марина, отдых которой вынужденно затянулся.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Turkish Airlines
отменила в четверг все рейсы между турецкими курортами Анталья
, Даламан и Бодрум
и российскими городами.
"Мы застряли в отеле в турецком Сиде. Вылет должен был состояться в 07.35 (время совпадает с мск), с вечера нам сообщили, во сколько нас заберет туроператор - в 03.10. Мы пришли ко времени, сдали ключи и ждали автобус. Автобус подъехал, нам сообщила девушка, что все вылеты (Turkish Airlines - ред.) отменены. Мы спросили, заселят ли нас обратно, так как было 3 ночи, она сказала - "не знаю", - сообщила Марина. При этом номер был оплачен до 12.00 четверга.
По словам туристки, ее и других ожидающих рейс TK3140 из Антальи в Москву
заселили снова в их номера после ее звонка на горячую линию туроператора.
По состоянию на 11.00 информации о новом рейсе пока нет, туристке посоветовали следить за сайтом авиакомпании или поинтересоваться на стойке регистрации. При этом на горячей линии сейчас тоже не могут ничего сообщить, отметила туристка.