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Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
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11:41 08.05.2025 (обновлено: 17:42 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/turisty-2015830695.html
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов
Российские туристы оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines с турецких курортов в РФ, в частности в одном из РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:41:00+03:00
2025-05-08T17:42:00+03:00
анталья (провинция)
бодрум
москва
turkish airlines
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Российские туристы оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines с турецких курортов в РФ, в частности в одном из отелей Сиде люди ждут на чемоданах разрешения ситуации, сообщила РИА Новости Марина, отдых которой вынужденно затянулся. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Turkish Airlines отменила в четверг все рейсы между турецкими курортами Анталья, Даламан и Бодрум и российскими городами. "Мы застряли в отеле в турецком Сиде. Вылет должен был состояться в 07.35 (время совпадает с мск), с вечера нам сообщили, во сколько нас заберет туроператор - в 03.10. Мы пришли ко времени, сдали ключи и ждали автобус. Автобус подъехал, нам сообщила девушка, что все вылеты (Turkish Airlines - ред.) отменены. Мы спросили, заселят ли нас обратно, так как было 3 ночи, она сказала - "не знаю", - сообщила Марина. При этом номер был оплачен до 12.00 четверга. По словам туристки, ее и других ожидающих рейс TK3140 из Антальи в Москву заселили снова в их номера после ее звонка на горячую линию туроператора. По состоянию на 11.00 информации о новом рейсе пока нет, туристке посоветовали следить за сайтом авиакомпании или поинтересоваться на стойке регистрации. При этом на горячей линии сейчас тоже не могут ничего сообщить, отметила туристка.
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анталья (провинция)
бодрум
москва
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анталья (провинция), бодрум, москва, turkish airlines
Анталья (провинция), Бодрум, Москва, Turkish Airlines
Россиянка рассказала об ожидании в турецком аэропорту из-за отмены рейсов

Россияне оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов Turkish Airlines

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Российские туристы оказались в подвешенном состоянии из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines с турецких курортов в РФ, в частности в одном из отелей Сиде люди ждут на чемоданах разрешения ситуации, сообщила РИА Новости Марина, отдых которой вынужденно затянулся.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Turkish Airlines отменила в четверг все рейсы между турецкими курортами Анталья, Даламан и Бодрум и российскими городами.
"Мы застряли в отеле в турецком Сиде. Вылет должен был состояться в 07.35 (время совпадает с мск), с вечера нам сообщили, во сколько нас заберет туроператор - в 03.10. Мы пришли ко времени, сдали ключи и ждали автобус. Автобус подъехал, нам сообщила девушка, что все вылеты (Turkish Airlines - ред.) отменены. Мы спросили, заселят ли нас обратно, так как было 3 ночи, она сказала - "не знаю", - сообщила Марина. При этом номер был оплачен до 12.00 четверга.
По словам туристки, ее и других ожидающих рейс TK3140 из Антальи в Москву заселили снова в их номера после ее звонка на горячую линию туроператора.
По состоянию на 11.00 информации о новом рейсе пока нет, туристке посоветовали следить за сайтом авиакомпании или поинтересоваться на стойке регистрации. При этом на горячей линии сейчас тоже не могут ничего сообщить, отметила туристка.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции
Вчера, 13:15
 
Анталья (провинция)БодрумМоскваTurkish Airlines
 
 
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