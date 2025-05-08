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В Кремле началась церемония встречи Си Цзиньпина
В Кремле началась церемония встречи Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле началась церемония встречи Си Цзиньпина
Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:07:00+03:00
2025-05-08T10:07:00+03:00
2025-05-08T10:53:00+03:00
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в Георгиевском зале Московского Кремля. В ней принимают участие лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.При встрече лидеры России и Китая улыбнулись друг другу и пожали руки. Затем прозвучали гимны двух стран. После этого президент РФ пригласил Си Цзиньпина поприветствовать других участников переговоров.Путин представил своему коллеге участников российской делегации, китайский лидер пожал им всем руки. Затем президент России поздоровался с представителями китайской стороны. По окончанию церемонии встречи лидеры РФ и Китая направились на переговоры.Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле пройдут в узком и широком составах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, москва
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Москва
В Кремле началась церемония встречи Си Цзиньпина
В Кремле началась церемония официальной встречи Си Цзиньпина
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в Георгиевском зале Московского Кремля. В ней принимают участие лидеры России
и КНР Владимир Путин
и Си Цзиньпин
, а также представители российской и китайской делегаций.
При встрече лидеры России и Китая улыбнулись друг другу и пожали руки. Затем прозвучали гимны двух стран. После этого президент РФ пригласил Си Цзиньпина поприветствовать других участников переговоров.
Путин представил своему коллеге участников российской делегации, китайский лидер пожал им всем руки. Затем президент России поздоровался с представителями китайской стороны. По окончанию церемонии встречи лидеры РФ и Китая направились на переговоры.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле пройдут в узком и широком составах.