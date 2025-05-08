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ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
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13:13 08.05.2025 (обновлено: 14:54 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/troitskoe-2015776009.html
ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:13:00+03:00
2025-05-08T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны."До начала действия перемирия &lt;...&gt; подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Центра" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов в ДНР.Противник потерял:
https://ria.ru/20250508/vsu-2015778561.html
россия
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россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Троицкого в ДНР до начала перемирия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"До начала действия перемирия <...> подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировки войск "Центр" освободила село Троицкое в ДНР
Группировки войск Центр освободила село Троицкое в ДНР
© Инфографика
Группировки войск "Центр" освободила село Троицкое в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов в ДНР.
Противник потерял:
  • до 510 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства;
  • пять автомобилей;
  • 155-миллиметровую САУ Paladin производства США;
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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