https://ria.ru/20250508/troitskoe-2015776009.html

ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР - РИА Новости, 08.05.2025

ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:13:00+03:00

2025-05-08T13:13:00+03:00

2025-05-08T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны."До начала действия перемирия <...> подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Центра" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов в ДНР.Противник потерял:

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россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, в мире