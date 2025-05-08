ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Троицкого в ДНР до начала перемирия
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская группировка "Центр" до начала перемирия освободила населенный пункт Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"До начала действия перемирия <...> подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировки войск "Центр" освободила село Троицкое в ДНР
© Инфографика
Группировки войск "Центр" освободила село Троицкое в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов в ДНР.
Противник потерял:
- до 510 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства;
- пять автомобилей;
- 155-миллиметровую САУ Paladin производства США;
- станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".