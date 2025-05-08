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В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028 - РИА Новости, 08.05.2025
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18:43 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/tramp-2015844582.html
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028 - РИА Новости, 08.05.2025
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:43:00+03:00
2025-05-08T18:43:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для следующих президентских выборов в США в 2028 году, пишет издание Semafor. "Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году", - говорится в статье. По данным издания, Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях. "Сотрудники Белого дома и люди, приближенные к вице-президенту, отмечают, что он наладил близкие отношения с госсекретарём ещё во время их совместной работы в сенате, а теперь и в администрации Трампа", - пишет издание. При этом приближенный к Трампу источник заявил, что главным претендентом на пост следующего президента США является Вэнс, поскольку он занимает должность вице-президента. "Но не стоит забывать, что Марко Рубио уже баллотировался в президенты и считает, что должен быть президентом", - добавил собеседник издания. Однако близкие к Вэнсу источники утверждают, что, учитывая дружбу между двумя политиками, они не представляют ситуации, при которой Рубио и Ванс соревновались бы друг с другом на выборах 2028 года. Ранее президент США допустил выдвижение Вэнса кандидатом на пост главы государства после своего ухода с этого поста. Трамп также упомянул Рубио, отметив, что считает его "отличным".
https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html
https://ria.ru/20250504/vens-2014908832.html
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028

Вэнс и Рубио могут стать кандидатами в президенты США в 2028 году

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для следующих президентских выборов в США в 2028 году, пишет издание Semafor.
"Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году", - говорится в статье.
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По данным издания, Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях.
"Сотрудники Белого дома и люди, приближенные к вице-президенту, отмечают, что он наладил близкие отношения с госсекретарём ещё во время их совместной работы в сенате, а теперь и в администрации Трампа", - пишет издание.
При этом приближенный к Трампу источник заявил, что главным претендентом на пост следующего президента США является Вэнс, поскольку он занимает должность вице-президента.
"Но не стоит забывать, что Марко Рубио уже баллотировался в президенты и считает, что должен быть президентом", - добавил собеседник издания.
Однако близкие к Вэнсу источники утверждают, что, учитывая дружбу между двумя политиками, они не представляют ситуации, при которой Рубио и Ванс соревновались бы друг с другом на выборах 2028 года.
Ранее президент США допустил выдвижение Вэнса кандидатом на пост главы государства после своего ухода с этого поста. Трамп также упомянул Рубио, отметив, что считает его "отличным".
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