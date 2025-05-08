В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028
Вэнс и Рубио могут стать кандидатами в президенты США в 2028 году
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для следующих президентских выборов в США в 2028 году, пишет издание Semafor.
"Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году", - говорится в статье.
По данным издания, Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях.
"Сотрудники Белого дома и люди, приближенные к вице-президенту, отмечают, что он наладил близкие отношения с госсекретарём ещё во время их совместной работы в сенате, а теперь и в администрации Трампа", - пишет издание.
При этом приближенный к Трампу источник заявил, что главным претендентом на пост следующего президента США является Вэнс, поскольку он занимает должность вице-президента.
"Но не стоит забывать, что Марко Рубио уже баллотировался в президенты и считает, что должен быть президентом", - добавил собеседник издания.
Однако близкие к Вэнсу источники утверждают, что, учитывая дружбу между двумя политиками, они не представляют ситуации, при которой Рубио и Ванс соревновались бы друг с другом на выборах 2028 года.
Ранее президент США допустил выдвижение Вэнса кандидатом на пост главы государства после своего ухода с этого поста. Трамп также упомянул Рубио, отметив, что считает его "отличным".