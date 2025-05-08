https://ria.ru/20250508/tramp-2015844582.html

В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028

В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028 - РИА Новости, 08.05.2025

В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:43:00+03:00

2025-05-08T18:43:00+03:00

2025-05-08T18:43:00+03:00

в мире

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марко рубио

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для следующих президентских выборов в США в 2028 году, пишет издание Semafor. "Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году", - говорится в статье. По данным издания, Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях. "Сотрудники Белого дома и люди, приближенные к вице-президенту, отмечают, что он наладил близкие отношения с госсекретарём ещё во время их совместной работы в сенате, а теперь и в администрации Трампа", - пишет издание. При этом приближенный к Трампу источник заявил, что главным претендентом на пост следующего президента США является Вэнс, поскольку он занимает должность вице-президента. "Но не стоит забывать, что Марко Рубио уже баллотировался в президенты и считает, что должен быть президентом", - добавил собеседник издания. Однако близкие к Вэнсу источники утверждают, что, учитывая дружбу между двумя политиками, они не представляют ситуации, при которой Рубио и Ванс соревновались бы друг с другом на выборах 2028 года. Ранее президент США допустил выдвижение Вэнса кандидатом на пост главы государства после своего ухода с этого поста. Трамп также упомянул Рубио, отметив, что считает его "отличным".

https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html

https://ria.ru/20250504/vens-2014908832.html

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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп