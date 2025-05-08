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Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп - РИА Новости, 08.05.2025
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:34:00+03:00
2025-05-08T18:34:00+03:00
2025-05-08T18:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. "Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме. Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп
Трамп: ресурсная сделка с Украиной ратифицирована ее законодательными органами