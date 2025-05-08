https://ria.ru/20250508/tramp-2015842091.html

Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп

Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп - РИА Новости, 08.05.2025

Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:34:00+03:00

2025-05-08T18:34:00+03:00

2025-05-08T18:34:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014701318_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_3196d2111534943db4199b0bf24f24f6.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. "Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме. Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский