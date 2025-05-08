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Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп - РИА Новости, 08.05.2025
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18:34 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/tramp-2015842091.html
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп - РИА Новости, 08.05.2025
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. РИА Новости, 08.05.2025
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2025-05-08T18:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. "Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме. Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована, заявил Трамп

Трамп: ресурсная сделка с Украиной ратифицирована ее законодательными органами

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами.
«
"Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме.
Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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В миреУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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