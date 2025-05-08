https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html

"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС

"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС - РИА Новости, 08.05.2025

"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС

"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США вопрос, что делать с ядерным топливом американского производства на Запорожской АЭС, но для таких... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:06:00+03:00

2025-05-08T16:06:00+03:00

2025-05-08T18:28:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

запорожская аэс

сша

украина

westinghouse electric

ввэр-1000

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США вопрос, что делать с ядерным топливом американского производства на Запорожской АЭС, но для таких консультаций нужно политическое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Есть еще одна важная проблема. Как известно, руководство Украины в свое время продвигало историю с американским топливом, поэтому из шести блоков на четырех — американские сборки, один отработавший комплект в бассейне выдержки, один свежий комплект американский — в хранилище свежего топлива", — отметил он.По словам главы госкорпорации, ситуация на энергоблоках ЗАЭС абсолютно управляема."Мы абсолютно уверены, это подтверждено практикой, что наше топливо для (реакторов) ВВЭР-1000 — оно и более эффективное, и экономически более привлекательное, но возникает и организационный момент, и юридический, и нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом", — добавил Лихачев. Как он подчеркнул, для этого потребуются определенные консультации."Время для них не настало, нужно политическое решение и практические шаги",— пояснил гендиректор."Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, его производителю — компании Westinghouse."Но, насколько мне известно, Westinghouse — американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива. И в этом смысле очень недальновидно вели себя украинские атомщики, они попросту отработавшие топливо складывали, условно говоря, на открытые площадки и готовили это наследие для своих потомков, очевидно", — сказал глава "Росатома".Лихачев отметил, что у России другая концепция работы с отработавшим топливом: его возвращают в ядерный оборот и перерабатывают."Что делать с американским — пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определенные консультации с американской стороной, <...> когда время для этого придет", — резюмировал глава госкорпорации.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240219/uran-1928341450.html

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013715116.html

https://ria.ru/20250318/atom-2005603418.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, запорожская аэс, сша, украина, westinghouse electric, ввэр-1000