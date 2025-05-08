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"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС - РИА Новости, 08.05.2025
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16:06 08.05.2025 (обновлено: 18:28 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html
"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС
"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС - РИА Новости, 08.05.2025
"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США вопрос, что делать с ядерным топливом американского производства на Запорожской АЭС, но для таких... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:06:00+03:00
2025-05-08T18:28:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
запорожская аэс
сша
украина
westinghouse electric
ввэр-1000
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США вопрос, что делать с ядерным топливом американского производства на Запорожской АЭС, но для таких консультаций нужно политическое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Есть еще одна важная проблема. Как известно, руководство Украины в свое время продвигало историю с американским топливом, поэтому из шести блоков на четырех — американские сборки, один отработавший комплект в бассейне выдержки, один свежий комплект американский — в хранилище свежего топлива&quot;, — отметил он.По словам главы госкорпорации, ситуация на энергоблоках ЗАЭС абсолютно управляема."Мы абсолютно уверены, это подтверждено практикой, что наше топливо для (реакторов) ВВЭР-1000 — оно и более эффективное, и экономически более привлекательное, но возникает и организационный момент, и юридический, и нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом", — добавил Лихачев. Как он подчеркнул, для этого потребуются определенные консультации."Время для них не настало, нужно политическое решение и практические шаги",— пояснил гендиректор."Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, его производителю — компании Westinghouse."Но, насколько мне известно, Westinghouse — американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива. И в этом смысле очень недальновидно вели себя украинские атомщики, они попросту отработавшие топливо складывали, условно говоря, на открытые площадки и готовили это наследие для своих потомков, очевидно", — сказал глава "Росатома".Лихачев отметил, что у России другая концепция работы с отработавшим топливом: его возвращают в ядерный оборот и перерабатывают.&quot;Что делать с американским — пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определенные консультации с американской стороной, &lt;...&gt; когда время для этого придет&quot;, — резюмировал глава госкорпорации.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240219/uran-1928341450.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, запорожская аэс, сша, украина, westinghouse electric, ввэр-1000
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, США, Украина, Westinghouse Electric, ВВЭР-1000
"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС

Лихачев: "Росатом" готов вернуть производителю в США ядерное топливо с ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США вопрос, что делать с ядерным топливом американского производства на Запорожской АЭС, но для таких консультаций нужно политическое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Есть еще одна важная проблема. Как известно, руководство Украины в свое время продвигало историю с американским топливом, поэтому из шести блоков на четырех — американские сборки, один отработавший комплект в бассейне выдержки, один свежий комплект американский — в хранилище свежего топлива", — отметил он.

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По словам главы госкорпорации, ситуация на энергоблоках ЗАЭС абсолютно управляема.
"Мы абсолютно уверены, это подтверждено практикой, что наше топливо для (реакторов) ВВЭР-1000 — оно и более эффективное, и экономически более привлекательное, но возникает и организационный момент, и юридический, и нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом", — добавил Лихачев.
Как он подчеркнул, для этого потребуются определенные консультации.
"Время для них не настало, нужно политическое решение и практические шаги",— пояснил гендиректор.
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"Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, его производителю — компании Westinghouse.
"Но, насколько мне известно, Westinghouse — американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива. И в этом смысле очень недальновидно вели себя украинские атомщики, они попросту отработавшие топливо складывали, условно говоря, на открытые площадки и готовили это наследие для своих потомков, очевидно", — сказал глава "Росатома".
Лихачев отметил, что у России другая концепция работы с отработавшим топливом: его возвращают в ядерный оборот и перерабатывают.
«

"Что делать с американским — пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определенные консультации с американской стороной, <...> когда время для этого придет", — резюмировал глава госкорпорации.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевЗапорожская АЭССШАУкраинаWestinghouse ElectricВВЭР-1000
 
 
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