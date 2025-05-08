"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС
Лихачев: "Росатом" готов вернуть производителю в США ядерное топливо с ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США вопрос, что делать с ядерным топливом американского производства на Запорожской АЭС, но для таких консультаций нужно политическое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
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"Есть еще одна важная проблема. Как известно, руководство Украины в свое время продвигало историю с американским топливом, поэтому из шести блоков на четырех — американские сборки, один отработавший комплект в бассейне выдержки, один свежий комплект американский — в хранилище свежего топлива", — отметил он.
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По словам главы госкорпорации, ситуация на энергоблоках ЗАЭС абсолютно управляема.
"Мы абсолютно уверены, это подтверждено практикой, что наше топливо для (реакторов) ВВЭР-1000 — оно и более эффективное, и экономически более привлекательное, но возникает и организационный момент, и юридический, и нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом", — добавил Лихачев.
Как он подчеркнул, для этого потребуются определенные консультации.
"Время для них не настало, нужно политическое решение и практические шаги",— пояснил гендиректор.
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"Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, его производителю — компании Westinghouse.
"Но, насколько мне известно, Westinghouse — американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива. И в этом смысле очень недальновидно вели себя украинские атомщики, они попросту отработавшие топливо складывали, условно говоря, на открытые площадки и готовили это наследие для своих потомков, очевидно", — сказал глава "Росатома".
Лихачев отметил, что у России другая концепция работы с отработавшим топливом: его возвращают в ядерный оборот и перерабатывают.
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"Что делать с американским — пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определенные консультации с американской стороной, <...> когда время для этого придет", — резюмировал глава госкорпорации.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
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