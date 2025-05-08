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Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/telegram-kanal-2015871336.html
Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал
Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал - РИА Новости, 08.05.2025
Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал
Писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов рассказал, что на фронте читают Telegram-канал зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:46:00+03:00
2025-05-08T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов рассказал, что на фронте читают Telegram-канал зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, и передал ему слова благодарности от бойцов. "Вас читает весь фронт, ваш канал просто в топе. И я это говорю без иронии, потому что мы, бойцы "на земле", видим, что в самых вершинах власти есть человек, который не подбирает слова и говорит то, что думает простым понятным языком. Спасибо", - сказал Филиппов на встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. В свою очередь Медведев поблагодарил Филиппова и попросил передать привет бойцам. "Я только в этом и видел цель этого канала. Чтобы люди, которые на передовой, да и вообще любой патриотически настроенный человек в нашей стране, а таких абсолютное большинство в России, понимали простую вещь, что и руководство государства также оценивает события, которые происходят с нашей страной, и даже в тех же выражениях подчас, как и они, чтобы они понимали, что мы знаем, что происходит, и что мы вместе", - сказал Медведев.
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал

Писатель Филиппов рассказал, что на фронте читают Telegram-канал Медведева

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов рассказал, что на фронте читают Telegram-канал зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, и передал ему слова благодарности от бойцов.
«
"Вас читает весь фронт, ваш канал просто в топе. И я это говорю без иронии, потому что мы, бойцы "на земле", видим, что в самых вершинах власти есть человек, который не подбирает слова и говорит то, что думает простым понятным языком. Спасибо", - сказал Филиппов на встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
В свою очередь Медведев поблагодарил Филиппова и попросил передать привет бойцам.
"Я только в этом и видел цель этого канала. Чтобы люди, которые на передовой, да и вообще любой патриотически настроенный человек в нашей стране, а таких абсолютное большинство в России, понимали простую вещь, что и руководство государства также оценивает события, которые происходят с нашей страной, и даже в тех же выражениях подчас, как и они, чтобы они понимали, что мы знаем, что происходит, и что мы вместе", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО
Вчера, 18:09
 
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