https://ria.ru/20250508/telegram-kanal-2015871336.html

Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал

Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал - РИА Новости, 08.05.2025

Участники СВО поблагодарили Медведева за его Telegram-канал

Писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов рассказал, что на фронте читают Telegram-канал зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:46:00+03:00

2025-05-08T20:46:00+03:00

2025-05-08T20:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов рассказал, что на фронте читают Telegram-канал зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, и передал ему слова благодарности от бойцов. "Вас читает весь фронт, ваш канал просто в топе. И я это говорю без иронии, потому что мы, бойцы "на земле", видим, что в самых вершинах власти есть человек, который не подбирает слова и говорит то, что думает простым понятным языком. Спасибо", - сказал Филиппов на встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. В свою очередь Медведев поблагодарил Филиппова и попросил передать привет бойцам. "Я только в этом и видел цель этого канала. Чтобы люди, которые на передовой, да и вообще любой патриотически настроенный человек в нашей стране, а таких абсолютное большинство в России, понимали простую вещь, что и руководство государства также оценивает события, которые происходят с нашей страной, и даже в тех же выражениях подчас, как и они, чтобы они понимали, что мы знаем, что происходит, и что мы вместе", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия