Рейтинг@Mail.ru
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 08.05.2025 (обновлено: 19:50 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/svo-2015860082.html
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев
Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:49:00+03:00
2025-05-08T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту тему, лакуна будет заполнена измышлениями врага, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В четверг он встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях специальной военной операции. Один из ее участников, член Союза писателей России, ветеран СВО Максим Бахарев высказал мнение, что задача современных литераторов – создать литературный "мемориал" спецоперации, как это делали писатели времен Великой Отечественной войны. "Если сейчас не создавать, выражаясь юридическим языком, объекты авторского права, у нас возникнет лакуна, связанная с тем, что на эту тему ничего нет. И заполнена она будет совершенно не близкими нам точками зрения. Скажем прямо — измышлениями врага. Мы понимаем, что итоги этой войны будут по-разному подаваться", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что задача писателя заключается в том, чтобы оставить некий исторический след - свою версию того, что происходило. "Если мы сейчас не будем столбить нашу точку зрения, даже не в пропагандистских каких-то направлениях, а именно просто её формулировать, с нами не будут считаться. В конечном счёте наша молодёжь будет воспринимать это совершенно под другим углом, они будут смотреть понятно какие фильмы на эту тему, они будут читать книжки, написанные совершенно другими людьми, ну и в итоге мы получим другую страну. Поэтому это нужно делать прямо сейчас", - уверен зампред Совбеза. По его словам, именно в этом ценность ежедневного труда литераторов, которые пишут на тему спецоперации.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015859226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев

Медведев: итоги СВО в культуре и творчестве будут подаваться по-разному

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту тему, лакуна будет заполнена измышлениями врага, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В четверг он встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях специальной военной операции. Один из ее участников, член Союза писателей России, ветеран СВО Максим Бахарев высказал мнение, что задача современных литераторов – создать литературный "мемориал" спецоперации, как это делали писатели времен Великой Отечественной войны.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Вчера, 18:20
"Если сейчас не создавать, выражаясь юридическим языком, объекты авторского права, у нас возникнет лакуна, связанная с тем, что на эту тему ничего нет. И заполнена она будет совершенно не близкими нам точками зрения. Скажем прямо — измышлениями врага. Мы понимаем, что итоги этой войны будут по-разному подаваться", - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что задача писателя заключается в том, чтобы оставить некий исторический след - свою версию того, что происходило.
"Если мы сейчас не будем столбить нашу точку зрения, даже не в пропагандистских каких-то направлениях, а именно просто её формулировать, с нами не будут считаться. В конечном счёте наша молодёжь будет воспринимать это совершенно под другим углом, они будут смотреть понятно какие фильмы на эту тему, они будут читать книжки, написанные совершенно другими людьми, ну и в итоге мы получим другую страну. Поэтому это нужно делать прямо сейчас", - уверен зампред Совбеза.
По его словам, именно в этом ценность ежедневного труда литераторов, которые пишут на тему спецоперации.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала