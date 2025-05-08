https://ria.ru/20250508/svo-2015860082.html

Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев

Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025

Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев

Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:49:00+03:00

2025-05-08T19:49:00+03:00

2025-05-08T19:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту тему, лакуна будет заполнена измышлениями врага, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В четверг он встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях специальной военной операции. Один из ее участников, член Союза писателей России, ветеран СВО Максим Бахарев высказал мнение, что задача современных литераторов – создать литературный "мемориал" спецоперации, как это делали писатели времен Великой Отечественной войны. "Если сейчас не создавать, выражаясь юридическим языком, объекты авторского права, у нас возникнет лакуна, связанная с тем, что на эту тему ничего нет. И заполнена она будет совершенно не близкими нам точками зрения. Скажем прямо — измышлениями врага. Мы понимаем, что итоги этой войны будут по-разному подаваться", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что задача писателя заключается в том, чтобы оставить некий исторический след - свою версию того, что происходило. "Если мы сейчас не будем столбить нашу точку зрения, даже не в пропагандистских каких-то направлениях, а именно просто её формулировать, с нами не будут считаться. В конечном счёте наша молодёжь будет воспринимать это совершенно под другим углом, они будут смотреть понятно какие фильмы на эту тему, они будут читать книжки, написанные совершенно другими людьми, ну и в итоге мы получим другую страну. Поэтому это нужно делать прямо сейчас", - уверен зампред Совбеза. По его словам, именно в этом ценность ежедневного труда литераторов, которые пишут на тему спецоперации.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире