https://ria.ru/20250508/svo-2015860082.html
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев
Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:49:00+03:00
2025-05-08T19:49:00+03:00
2025-05-08T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту тему, лакуна будет заполнена измышлениями врага, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В четверг он встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях специальной военной операции. Один из ее участников, член Союза писателей России, ветеран СВО Максим Бахарев высказал мнение, что задача современных литераторов – создать литературный "мемориал" спецоперации, как это делали писатели времен Великой Отечественной войны. "Если сейчас не создавать, выражаясь юридическим языком, объекты авторского права, у нас возникнет лакуна, связанная с тем, что на эту тему ничего нет. И заполнена она будет совершенно не близкими нам точками зрения. Скажем прямо — измышлениями врага. Мы понимаем, что итоги этой войны будут по-разному подаваться", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что задача писателя заключается в том, чтобы оставить некий исторический след - свою версию того, что происходило. "Если мы сейчас не будем столбить нашу точку зрения, даже не в пропагандистских каких-то направлениях, а именно просто её формулировать, с нами не будут считаться. В конечном счёте наша молодёжь будет воспринимать это совершенно под другим углом, они будут смотреть понятно какие фильмы на эту тему, они будут читать книжки, написанные совершенно другими людьми, ну и в итоге мы получим другую страну. Поэтому это нужно делать прямо сейчас", - уверен зампред Совбеза. По его словам, именно в этом ценность ежедневного труда литераторов, которые пишут на тему спецоперации.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015859226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Итоги СВО в культуре будут подаваться по-разному, заявил Медведев
Медведев: итоги СВО в культуре и творчестве будут подаваться по-разному
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия понимает, что итоги специальной военной операции в культуре и творчестве будут подаваться по-разному, и если не сформулировать свою точку зрения на эту тему, лакуна будет заполнена измышлениями врага, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В четверг он встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях специальной военной операции. Один из ее участников, член Союза писателей России
, ветеран СВО Максим Бахарев высказал мнение, что задача современных литераторов – создать литературный "мемориал" спецоперации, как это делали писатели времен Великой Отечественной войны.
"Если сейчас не создавать, выражаясь юридическим языком, объекты авторского права, у нас возникнет лакуна, связанная с тем, что на эту тему ничего нет. И заполнена она будет совершенно не близкими нам точками зрения. Скажем прямо — измышлениями врага. Мы понимаем, что итоги этой войны будут по-разному подаваться", - подчеркнул Медведев
.
Он отметил, что задача писателя заключается в том, чтобы оставить некий исторический след - свою версию того, что происходило.
"Если мы сейчас не будем столбить нашу точку зрения, даже не в пропагандистских каких-то направлениях, а именно просто её формулировать, с нами не будут считаться. В конечном счёте наша молодёжь будет воспринимать это совершенно под другим углом, они будут смотреть понятно какие фильмы на эту тему, они будут читать книжки, написанные совершенно другими людьми, ну и в итоге мы получим другую страну. Поэтому это нужно делать прямо сейчас", - уверен зампред Совбеза.
По его словам, именно в этом ценность ежедневного труда литераторов, которые пишут на тему спецоперации.