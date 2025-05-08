https://ria.ru/20250508/svo-2015838413.html
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО
Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:15:00+03:00
2025-05-08T18:15:00+03:00
2025-05-08T18:36:00+03:00
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО, поскольку они будут иметь большое воспитательное значение.На встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, Медведеву рассказали о необходимости консолидировать писателей, военкоров, издателей для создания очерков, посвященных героям СВО."Нужно писать, обобщать, издавать прямо сейчас, потому что мы находимся в прямой идеологической схватке с теми, кто хочет порвать всю страну... Поэтому такого рода тексты будут иметь огромное воспитательное значение", - сказал Медведев.Он отметил, что такие произведения надо собирать, а затем использовать их в школах, для создания фильмов, театральных постановок."Я думаю, что это можно сделать было бы и на каком-то специальном сайте. Давайте мы тоже этим позанимаемся... Давайте мы совместно здесь навалимся на эту проблему, создадим для начала сайт, на котором всё это будет накапливаться, а дальше посмотрим", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО
Медведев предложил создать сайт, где будут собраны очерки о героях СВО
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО, поскольку они будут иметь большое воспитательное значение.
На встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, Медведеву
рассказали о необходимости консолидировать писателей, военкоров, издателей для создания очерков, посвященных героям СВО.
"Нужно писать, обобщать, издавать прямо сейчас, потому что мы находимся в прямой идеологической схватке с теми, кто хочет порвать всю страну... Поэтому такого рода тексты будут иметь огромное воспитательное значение", - сказал Медведев.
Он отметил, что такие произведения надо собирать, а затем использовать их в школах, для создания фильмов, театральных постановок.
"Я думаю, что это можно сделать было бы и на каком-то специальном сайте. Давайте мы тоже этим позанимаемся... Давайте мы совместно здесь навалимся на эту проблему, создадим для начала сайт, на котором всё это будет накапливаться, а дальше посмотрим", - сказал Медведев.