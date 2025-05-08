Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 08.05.2025 (обновлено: 18:36 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/svo-2015838413.html
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО
Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:15:00+03:00
2025-05-08T18:36:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО, поскольку они будут иметь большое воспитательное значение.На встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, Медведеву рассказали о необходимости консолидировать писателей, военкоров, издателей для создания очерков, посвященных героям СВО."Нужно писать, обобщать, издавать прямо сейчас, потому что мы находимся в прямой идеологической схватке с теми, кто хочет порвать всю страну... Поэтому такого рода тексты будут иметь огромное воспитательное значение", - сказал Медведев.Он отметил, что такие произведения надо собирать, а затем использовать их в школах, для создания фильмов, театральных постановок."Я думаю, что это можно сделать было бы и на каком-то специальном сайте. Давайте мы тоже этим позанимаемся... Давайте мы совместно здесь навалимся на эту проблему, создадим для начала сайт, на котором всё это будет накапливаться, а дальше посмотрим", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО

Медведев предложил создать сайт, где будут собраны очерки о героях СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО, поскольку они будут иметь большое воспитательное значение.
На встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, Медведеву рассказали о необходимости консолидировать писателей, военкоров, издателей для создания очерков, посвященных героям СВО.
"Нужно писать, обобщать, издавать прямо сейчас, потому что мы находимся в прямой идеологической схватке с теми, кто хочет порвать всю страну... Поэтому такого рода тексты будут иметь огромное воспитательное значение", - сказал Медведев.
Он отметил, что такие произведения надо собирать, а затем использовать их в школах, для создания фильмов, театральных постановок.
"Я думаю, что это можно сделать было бы и на каком-то специальном сайте. Давайте мы тоже этим позанимаемся... Давайте мы совместно здесь навалимся на эту проблему, создадим для начала сайт, на котором всё это будет накапливаться, а дальше посмотрим", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО
Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала