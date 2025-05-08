https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html

Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО

Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:09:00+03:00

2025-05-08T18:09:00+03:00

2025-05-08T18:24:00+03:00

сво

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции."Ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем, а будущее в том числе создается теми, кто уже прямо сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html

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сво, россия, дмитрий медведев, единая россия, политика