https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:09:00+03:00
2025-05-08T18:09:00+03:00
2025-05-08T18:24:00+03:00
сво
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции."Ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем, а будущее в том числе создается теми, кто уже прямо сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
СВО, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО
Медведев: ни у кого из нас нет сомнений в итогах СВО